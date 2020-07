Digitalisierung an den Schulen

Ochtrup.

Von Anne Steven

Für die Schulen in Ochtrup bot die Corona-Pandemie die Gelegenheit, die digitalen Möglichkeiten auf Herz und Nieren zu prüfen. Dass es sich dabei sowohl für Schüler und Eltern als auch für Lehrer um einen Sprung ins kalte Wasser handelte, wurde am Dienstagabend im Ausschuss für Bildung und Sport deutlich. Doch überall, so die Rückmeldungen der Schulleiter, wurde diese Herausforderung gemeistert.