Das Ende des Kreidezeitalters

„Wir standen schon in den Startlöchern“, berichtet etwa die Leiterin der Lambertischu­le, Marlies Lütkehermölle . Drei Wochen vor dem Lockdown war die Plattform IServ für ihre Schule hochgefahren worden. Auch Doris Nollen Kuhlbusch gab eine positive Rückmeldung: „Das hat gut geklappt.“ Jedoch sei bei den Lehrern definitiv noch Fortbildungspotenzial vorhanden. „Ich nehme mich selbst da gar nicht aus“, meinte sie schmunzelnd.

Auch die Frage von Petra Schule-Mesum (FWO), ob die bis dato geschaffene IT-Stelle für den Support an den Schulen auf Dauer ausreichen werde, waren sich die Schulleiter einig. Aktuell funktioniere alle bestens, doch mit Blick auf die weiteren geplanten Anschaffungen und Endgeräte, sei es wichtig, auch dort nachzurüsten, befand beispielsweise der frischgebackene Schulleiter des Gymnasiums, Olaf Reitenbach . „Da reicht eine IT-Fachkraft nicht mehr aus.“

Anders als alle anderen Schulen war die Von-Galen-Schule mit ihren beiden Standorten in Langenhorst und Welbergen in der Phase des Lockdowns noch analog unterwegs. „Unsere Eltern waren glücklich darüber, dass wir direkt mit ihnen kommuniziert haben“, berichtete Schulleiterin Katja Bahlinghorst. Arbeitsblätter wurden in ihrer Schule ausgedruckt und zu Päckchen für die Schüler geschnürt. Doch auch auf diesem Wege sei die Zusammenarbeit mit der Stadt als Schulträgerin gut gewesen.

„Die Schulen sind mittlerweile gut ausgestattet, die Elternhäuser aber nicht unbedingt“, gab sie zu bedenken. Ergänzend dazu erklärte Christiane Wanschers: „Schule ist mehr als nur Arbeitsblätter ausgeben.“ Das hätten die zurückliegenden Wochen und Monate mehr als deutlich gemacht, führte die Leiterin der Marienschule aus. Sie forderte die Politiker auf, sich nicht nur auf die Digitalisierung zu versteifen: „Es ist schön, diese Dinge zu haben, aber sie müssen immer ergänzt werden.“ Vor allem Kinder aus bildungsfernen Familien seien digital praktisch kaum zu erreichen. An dieser Stelle könne ein Ausleih-Pool für die verschiedenen Geräte helfen. Der persönliche Kontakt dürfe aber keinesfalls auf der Strecke bleiben.

An dieser Stelle müsse die Frage aufgeworfen werden, wie die Kinder nicht nur digital, sondern auch psychosozial erreicht werden könnten, ergänzte Doris Nollen Kuhlbusch. An ihrer Schule gebe es Kinder, die sie während des Lockdowns wochenlang nicht erreichen konnte. Da seien Hausbesuche durch die Schulsozialarbeit gemacht, aber auch die Polizei eingeschaltet worden.

Ein Problem mit dem sich die Schulen im neuen Schuljahr werden befassen müssen, ist der Wissensstand. „Bei einigen Kindern eines ersten Schuljahres, die seit Ostern keinen Unterricht mehr gehabt haben, wurde sicherlich eine Resettaste gedrückt“, formulierte es Marlies Lütkehermölle. Da seien sämtliche Buchstaben oder Zahlen einfach wieder gelöscht. „Ich könnte, was das angeht, derzeit fünf Sozialarbeiter beschäftigen“, betonte die Leiterin der Lambertischule. Gerade für die jüngeren Schulkinder sei es mit der Anschaffung eines Tablets eben nicht getan.

Zumindest Letzteres ist die Stadt als Schulträgerin in den vergangenen Jahren angegangen. So sind alle drei Grundschulen an das Glasfasernetz angeschlossen. Zudem ist die Kommune dabei, an allen Schulen WLAN einzurichten. „Als nächstes Projekt steht die Einführung von IServ an allen weiterführenden Schulen an“, informierte Fachbereichsleiter Michael Alfert. Zudem sollen weitere iPads angeschafft werden. „In den Ferien werden zudem die letzten Whiteboards montiert. Die Ära der Kreidetafeln ist damit an unseren Schulen beendet.“