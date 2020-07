Bei der Erweiterung des DOC sind die Verantwortlichen ein Stück weiter: Wie Bauamtsleiterin Karin Korten in der jüngsten Bauausschusssitzung berichtete, ist die Wirkungsanalyse fertiggestellt und soll im Laufe dieser Woche vorliegen.

„Die Feinabstimmung hat deutlich mehr Zeit gekostet, als gedacht“, sagte sie und referierte die vom Investor erhaltenen Informationen. Das wichtigste Ergebnis sei demnach, dass es zu einer Reduzierung der geplanten Verkaufsflächen für Bekleidung um 200 Quadratmeter auf 10 100 Quadratmeter kommen wird. Die Gesamtfläche, inklusive Erweiterung, betrage damit nur noch 18 850 Quadratmeter.

Gebiet nördlich der Laurenzstraße

Sobald die Wirkungsanalyse vorliegt, werden weitere Gutachten beauftragt und der Emissionsschutz berechnet. Im August oder September plant die Verwaltung, mit diesen Dokumenten in die Offenlage zu gehen. Der entsprechenden Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes stimmte der Ausschuss einstimmig zu.

Die Wirkungsanalyse ist zugleich „Dreh- und Angelpunkt für die Entwicklung des Gebietes nördlich der Laurenzstraße“, so Korten. Auch hier können in Kürze weitere Gutachten beauftragt werden, die bis Mitte August fertiggestellt sein sollen. Anschließend erfolge die Abwägung aller Stellungnahmen. Mitte bis Ende September könne es dann in die Abstimmung mit dem Investor gehen.