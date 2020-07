Ochtrup -

Von Alex Piccin

Im vergangenen Jahr hat es in Ochtrup einen wahren Boom an Nistkästen gegeben. Kaum ein Verein, der sich am allgemeinen Vogelhausbau beteiligt hat. Aber gibt es in diesem Jahr wieder mehr Singvögel in den heimischen Gärten? Die WN haben mit Hobby-Ornithologe Georg Lünter gesprochen.