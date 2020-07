Das Apotheker-Gen liegt in der Familie: Seit 1984 betreibt Milena Post die Markt-Apotheke in Ochtrup. Ihre Mutter Milena Krausova machte ihren Magister der Pharmazie 1951 noch in Prag, bevor sie Ende der 1960er-Jahren mit ihrem Mann Dr. Lubomir Kraus in die Töpferstadt kam. Heute führt Milena Posts jüngste Tochter Lara die Tradition weiter.