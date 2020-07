Landwirt Thomas Ostendorf zitiert in diesen Tagen gerne einen weisen Spruch seines Vaters: „Landwirtschaft hat sich in den vergangenen 50 Jahren verändert und wird sich auch in Zukunft verändern.“ Diesen Prozess des ständigen Wandels in seiner Branche macht der Vorsitzenden des Landwirtschaftlichen Ortsvereins in Ochtrup mit. Derzeit ist er allerdings frustriert.