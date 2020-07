Das Warten hat ein Ende: Nach Absprache mit der Stadt Ochtrup wird nach fast vier Monaten Zwangspause am Sonntag (12. Juli) um 14 Uhr das Seniorencafé wieder geöffnet, teilen die Organisatoren in einem Pressetext mit. Dann besteht wieder Gelegenheit, mit Gleichgesinnten am Tisch zu sitzen und eine Tasse Kaffee zu trinken, zu klönen oder zu spielen.

Es gelten für die Begegnungsstätte die bekannten Hygieneschutzregeln. Das Café ist täglich außer mittwochs und samstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Aktivitäten starten am Sonntag mit dem Klöncafé. Die Gruppen „Spiel und Spaß“ treffen sich montags und dienstags. Noch Geduld haben müssen donnerstags die Volksliedersänger. Singen ist laut Vorschrift noch nicht wieder erlaubt. Die Doppelkopfspieler können wie gewohnt kommen. Am Freitag (17. Juli) trifft sich erstmalig der Malkreis. Alle nachfolgenden Gruppentermine 2020 sind in der ausliegenden Informationsschrift „Gemeinsam statt einsam“ aufgeführt.

Innerhalb und außerhalb der genannten Öffnungszeiten ist die städtische Begegnungsstätte Heimat für viele andere Seniorengruppen. Auch für diese Gruppen steht die Einrichtung wieder zur Verfügung. Darüber hinaus besteht eine enge Kooperation mit Volkshochschule, Musikschule und Hospizverein. Besonderes Anliegen ist dem Leitungsteam die Begegnung zwischen Jung und Alt und die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Gruppierungen und Institutionen unabhängig von Konfession und Vereinszugehörigkeit.