Musikalischer Auftakt im Stadtpark

Big-Band-Sound im imposanten Schlossgarten oder voller Bläserklang im Park: Da, wo das Münsterland am schönsten ist, verbindet die Reihe „Trompetenbaum & Geigenfeige“ jeden Sommer Musikgenuss und Gartenkultur. Üblicherweise vom „Tag der Gärten und Parks“ (Mitte Juni) bis zum „ Tag des offenen Denkmals “ (zweites Septemberwochenende) tourt die Reihe mit ihren Veranstaltungen durch das Münsterland – und macht oft auch Abstecher in die Niederlande. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie aber manches anders: Die ersten fünf geplanten Termine sind ausgefallen. Zudem gibt es bestimmte Vorgaben für die weiteren Konzerte, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Der Auftakt findet in diesem Jahr am 26. Juli (Sonntag) um 16 Uhr im Ochtruper Stadtpark statt. Es tritt das Bläser-Ensemble „Die Banda“ auf. Sieben vielfältige Konzerte von Klassik bis Rock, vor allem im breiten Spektrum des Jazz, locken einheimische und auswärtige Gäste in die „grünen Schatzkästchen“ der Region.

Veranstalter der Musik-Reihe sind die Münsterlandkreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. Die Organisation übernimmt die Kulturabteilung der Borkener Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Münsterland e.V. Das Land NRW fördert „Trompetenbaum und Geigenfeige“ aus Mitteln der Regionalen Kulturförderung Münsterland.

Vor, während oder nach den Konzerten werden Fachleute den Besuchern Geschichte, Aufbau und Besonderheiten der jeweiligen Lokalität erläutern. Sollten es die Bedingungen erlauben, werden auch Führungen angeboten.

Keine Abendkasse

Karten können in dieser Saison ausschließlich im Vorverkauf erworben werden. Der Eintritt zu den Konzerten kostet jeweils 12,50 Euro, ermäßigt zehn Euro. Kinder unter zehn Jahren haben freien Eintritt. Auch die Freikarte ist online über das Ticketportal Reservix zu buchen. Das Kartenkontingent ist begrenzt. Der Vorverkauf läuft online unter www.reservix.de . Telefonisch können Karten unter 01 80/ 6 70 07 33 geordert werden (pauschal 0,20 Euro aus dem deutschen Festnetz; aus dem deutschen Mobilfunknetz 0,60 Euro).

Die Veranstalter geben noch weitere Hinweise zum Ablauf der Konzerte vor dem Hintergrund der Corona-Bestimmungen: Getränke und Snacks werden vor Ort nicht angeboten, ebenso darf keine eigene Verpflegung mitgebracht werden. Sitzplätze können nur zu zweit nebeneinander oder im Familienverbund belegt werden. Die vorab bereitgestellten Stühle dürfen nicht verstellt werden. Einlass ist immer 30 Minuten vor Konzertbeginn. Auf dem Gelände muss der Mindestabstand von 1,5 Metern beachtet werden.

Die Gäste werden gebeten, den Anweisungen der Veranstalter vor Ort zu folgen und sich nur innerhalb der ausgewiesenen Veranstaltungsfläche aufzuhalten. Die Kontaktdaten, die über das Online-Ticketsystem erfasst werden, halten die Veranstalter nach dem Konzert noch vier Wochen lang vor, um die Konzertbesucher im Falle einer Corona-Infektion informieren zu können.

Aktuelle Informationen gibt es online oder beim Kreis Borken, Fachabteilung Kultur, Telefon 02861/681-4283, E-Mail: kulturamt@kreis-borken.de. Die Telefonnummer ist auch am Veranstaltungstag erreichbar. Ein Programmheft gibt es in dieser Saison nicht.