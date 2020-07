Hohe Schulden noch nicht kritisch

Der Landesbetrieb Information und Technik hat Zahlen zur Gemeindeverschuldung 2019 in NRW vorgelegt. Demnach schneidet Ochtrup auf dem ersten Blick nicht gut ab und weist die kreisweit vierthöchste Pro-Kopf-Verschuldung (2632 Euro) auf. Der Gesamtschuldenstand liegt bei etwa 51,7 Millionen Euro. Ochtrups Kämmerer Roland Frenkert erklärt auf Anfrage, wie diese Werte zustande kommen.

Er weist darauf hin, dass die Stadtwerke aus dem Kernhaushalt ausgegliedert sind. Auf diesen Posten entfällt mit etwa 30 Millionen Euro mehr als die Hälfte des Gesamtwerts. Folglich liege die Pro-Kopf-Verschuldung, gemessen am städtischen Haushalt, nur noch bei 1089 Euro und werde so vergleichbar mit jenem Wert anderer Kommunen. Dieser Wert liegt unter dem Durchschnitt für den Kreis Steinfurt.

Die Darlehenshöhe sei so hoch, weil von Seiten der Stadt in den vergangenen Jahren weniger investiert wurde, sagt Frenkert – frei von jeder Schuldzuweisung. Es habe einen Investitionsstau in Infrastruktur und Gebäude gegeben. Mittlerweile wurden viele Großprojekte angestoßen. „Wir haben in Beton und Grundstücke investiert. Das geht jedoch nicht ohne Darlehen“, betont Frenkert.

Es werde kritisch, wenn der Kapitaldienst zu hoch sei. Ochtrup habe einen Liquiditätsengpass. Das resultiere unter anderem daraus, dass konservativ mit langfristigen Krediten umgegangen und nach Möglichkeit mit liquiden Mitteln zwischenfinanziert werde.

Der Kämmerer führt das Beispiel Digitalisierung an: Die Stadt geht hier auch ohne Fördermittel in Vorleistung. Ochtrup sei eine aufstrebende Mittelstadt, ist Frenkert überzeugt. Es müsse schnell entschieden werden, um den Standort schulisch, industriell wie gewerblich zu wahren und zu entwickeln.

Den Höhepunkt der Verschuldung erwartet der Kämmerer, der seit 2009 im Amt ist, mit der Finanzierung der neuen Feuerwache und des neuen Rathauses: „Ohne Zuschüsse ist dann mit einem Schuldenstand von etwa 40 bis 45 Millionen Euro zu rechnen.“

Die Stadt Ochtrup nutzt übrigens ausschließlich Darlehen deutscher Banken. Dass die aktuellen Kredite einen relativ niedrigen Zinssatz haben, sei zwar eine gute Sache, so Frenkert. Doch die Tilgungsraten seien entscheidend. Eine entscheidende Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Hier ist der Kämmerer voll des Lobes: „Man kann in Ochtrup stolz auf die Gewerbetreibenden sein.“

2009 lag der Schuldenstand der Stadt insgesamt bei 27 Millionen Euro (Kernhaushalt: 7,3 Millionen Euro), 2018 bei rund 40 Millionen (14,2 Millionen Euro).