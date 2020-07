16 654 Katholiken im Bistum Münster erklärten im vergangenen Jahr ihren Austritt aus der katholischen Kirche . Unter ihnen waren auch 75 Männer und Frauen aus Ochtrup.

Insgesamt zählte die Kirchengemeinde St. Lambertus im Jahr 2019 in der Töpferstadt 13 819 Mitglieder. Diese Zahlen gab die bischöfliche Pressestelle auf Anfrage dieser Zeitung bekannt. Wie schon 2018 baten auch im vergangenen Jahr vier Menschen um Wiederaufnahme in die katholische Kirche. Eintritte verzeichnete die Pfarrei in Ochtrup 2019 zwei, 2018 war es eine Person.

Deutlich gesunken ist auch die Zahl der Gottesdienstteilnehmer. Verfolgten im vorvergangenen Jahr 1156 Menschen die heilige Messe, sank ihre Zahl 2019 auf 1094.

Auch bei den Taufen verzeichnet die Kirchengemeinde einen Rückgang: von 142 Taufen (2018) auf 104 (2019).

Bei der Zahl der Erstkommunionkinder zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Im vergangenen Jahr empfingen 128 Mädchen und Jungen die erste heilige Kommunion, 18 weniger als 2018. Ihren Glauben durch die Firmung bekräftigt haben 2019 110 Jugendliche. Im Jahr zuvor waren es 19 mehr.

Stabil ist die Zahl der Trauungen: Jeweils knapp 30 Paare empfingen in 2018 und 2019 den Segen der katholischen Kirche.

Die Zahl der Bestattungen betrug im vergangenen Jahr 138, 2018 waren es noch 152 Beerdigungen.