Ochtrup -

Von Anne Steven

An der Lambertischule sind die Bauarbeiten zur Erweiterung gestartet. Der Bagger für den Abriss des Pausenhof rückt in den nächsten Tages an, im hinteren Teil des Schulhofes wurden bereits sieben Raummodule aufgestellt. Dorthin müssen zwei Klassen nach den Ferien ausweichen