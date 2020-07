In der Kleiderkammer des Vereins „Miteinander Ochtrup“ beginnt am Freitag (24. Juli) der Sommer-Sale. „Auf alle Sommersachen wird ein Preisnachlass von 50 Prozent gewährt“, heißt es in einer Pressemitteilung. An diesem Tag öffnet die Einrichtung an der Metelener Straße 29 schon um 10 Uhr. Bis 17 Uhr bestehe für alle die Möglichkeit, zu stöbern und Schnäppchen zu machen. Mit dieser Aktion soll Platz geschaffen werden, um die Kleidung der Herbst-/Winter-Saison präsentieren zu können. Kleidungsstücke, die für die kühlere Saison geeignet und noch gut tragbar sind, können mittwochs von 14 bis 17 Uhr als Spende abgegeben werden. Der Erlös wird für die Arbeit des Vereins verwendet.