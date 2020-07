Kyra Prießdorf wird neue Geschäftsführerin der Ochtruper Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST). Das teilte die Stadt am Montag mit.

Ab 1. September erfolgt laut einer Presseinformation die Übernahme der Geschäftsführung. Wie viele andere Prozesse, habe sich auch die Suche nach einer neuen Geschäftsführung für die OST durch die Corona-Pandemie verzögert. „In den vergangenen Wochen konnte nun das Auswahlverfahren erfolgreich abgeschlossen werden und die Gremien der OST GmbH, die aktiv an dem Auswahlverfahren mitwirkten, haben sich für Kyra Prießdorf ausgesprochen“, schreibt die Stadt.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Beim ersten Kennenlernen konnte ich mir bereits einen Eindruck über die aktuellen Themen machen. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam zukünftig viele neue Projekte auf den Weg bringen“, wird Kyra Prießdorf in der Mitteilung zitiert.

Ab 1. September wird sie die Leitung der OST übernehmen. Damit löst sie den kommissarischen Geschäftsführer und Wirtschaftsförderer der Stadt, Robert Tausewald, ab, der die GmbH seit dem 1. Januar 2020 leitet. „Herr Tausewald wird weiterhin die Arbeit der GmbH begleiten und die neue Geschäftsführerin inhaltlich und organisatorisch als Bindeglied zwischen der Stadt Ochtrup und der GmbH unterstützen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kyra Prießdorf hat in den Niederlanden an der Saxion Hogeschool Enschede Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Marketing-Kommunikation studiert. Sie leitete den Stadtmarketing- und Tourismusservice in Gronau und war in den vergangenen Jahren in der Tourismus- und Textilwirtschaft tätig.