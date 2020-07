Blauer Himmel, Sonnenschein und ungezählte Gags: Das erwartet die Zuschauer am Samstag (25. Juli) bei der ersten Mixed-Comedy-Show im Biergarten der Gaststätte Sandmann in Welbergen. Michael Niehuesbernd, Betreiber der Gaststätte, und Oliver Thom, Organisator der Comedy-Show, haben nach eigenen Angaben für den Abend vier hochkarätige Spaßmacher nach Och­trup bestellt.

Für beste Unterhaltung, tosenden Applaus und viele Lacher wollen laut Ankündigung Sven Bensmann , Udo Wolff , Tim Perkovic und Jan Preuß sorgen. Los geht der Spaß um 20 Uhr unter freiem Himmel. Ende der Veranstaltung ist gegen 22 Uhr. „Sollte es schlechtes Wetter geben, so geht es ins Trockene“, versprechen die Organisatoren.

„Wir haben ganz starke Künstler dabei. Mit den Jungs macht Comedy auch im Biergarten richtig Laune. Das wird ein super Abend,“ ist sich Michael Niehuesbernd sicher.

Sicher ist auch, dass die Spaßmacher des Abends jede Menge Bühnenerfahrung mit nach Ochtrup bringen. Tim Perkovic aus Dinslaken hat im Herbst 2019 den NDR-Comedy-Contest gewonnen und stand auch schon beim Quatsch-Comedy-Club auf der Bühne. Zudem moderiert und organisiert er seit vielen Jahren zahlreiche Comedy-Shows am Niederrhein.

Jan Preuß, Comedian und Schauspieler aus Köln, ist seit vielen Jahren in ganz Deutschland auf den Comedy-Bühnen zu sehen und startet im Herbst seine Solotour.

Udo Wolff aus Aachen versteht es bestens, sein Publikum mit Geschichten aus dem Alltag eines Familienvaters zu begeistern und Sven Bensmann aus Osnabrück, Moderator des Abends, ist vielen Comedy-Fans aus der TV-Sendung „Nightwash“ bekannt. Mit einer tollen Mischung aus Comedy und Musik habe Bensmann nicht nur in Osnabrück eine riesige Fangemeinde. „Hier wird alles und jeder durch den Kakao gezogen. Die Veranstaltung wird allen Zuschauern richtig gut gefallen, ganz egal ob jung oder alt,“ davon ist Oliver Thom überzeugt.

Wer am Samstag (25. Juli) bei der Mixed-Comedy-Show in Welbergen dabei sein möchte, bekommt Tickets vor Ort in der Gaststätte Sandmann, Dorfstraße 9, und online. Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.