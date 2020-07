Seifenkistenbau am Buschland

Ochtrup -

Von Anne Steven

Langeweile in den Ferien? Nicht für Julius, Bennet und Aaron. Die drei Jungs haben mit Matti und Jan im Garten von Opa Heini am Buschlandweg eine Seifenkiste gebaut. Und das bedeutet jede Menge Spaß. Auch am Werkeln habe die fünf Jungen richtig Gefallen gefunden.