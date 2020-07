Einen erfolgreichen Ortsparteitag und eine ebenso erfolgreiche Wahlversammlung absolvierte jetzt der FDP-Ortsverband laut einer Pressemitteilung: „Ohne Gegenstimmen wurde Markus Konermann als neuer Vorsitzender gewählt, während Hermann Holtmann künftig als sein Stellvertreter fungiert.“

Die Reserveliste wird angeführt von Hermann Bierbaum gefolgt von Veronika Boshe-Plois, Holger Heese, Rolf Teichert, Marc Bierbaum, Maximilian Potthoff und Hermann Holtmann.

Wahlprogramm der Liberalen

Anschließend gab es eine ausführliche Diskussion über den Entwurf des vom FDP-Vorstand vorgestellten Wahlprogramms. „Hierbei wurde, neben vielen gestalterischen Elementen, insbesondere die Finanzsituation der Stadt diskutiert“, schreibt die FDP . Dass die Verschuldung Ochtrups seit 2015 um mehr als das Vierfache auf über 23 Millionen Euro gestiegen ist, sorgte für eine lebhafte Diskussion. „Wobei der Hinweis, dass der Landesbetrieb IT.NRW unter Einbeziehung der Liquiditätskredite sogar eine Kernschuld von über 29 Millionen Euro für 2020 darstellt, verständlicherweise ebenfalls keine Beruhigung bewirkte“, so die FDP.

Dass der Ortsparteitag sich trotzdem für die anstehenden Investitionen wie Feuerwehrgerätehaus, Rathaus und Erweiterungen im Schulbereich aussprach, sei mit einer eindeutigen Aufforderung zur Kontrolle aller Standards bei diesen Investitionen verbunden. Wenn, so wie es dem Selbstverständnis der Ochtruper Liberalen entspricht, auch der nächsten Generation eine gestalterische Zukunft gewährleistet werden soll, müsse hier ein qualitatives Umdenken erfolgen. Am Ende wurde das Wahlprogramm einstimmig beschlossen. Mit dem festen Vorsatz, der generationenübergreifenden Nachhaltigkeit den Vorrang vor ungezügelten Wahlversprechen zu geben, wollen die Liberalen in den Wahlkampf starten.