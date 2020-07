Wer „Urkunden in Metelen online beantragen“ in eine Suchmaschine eingibt, der landet schnell einige Treffer. Ein Klick auf die ersten Ergebnisse führt dann zu verschiedenen Online-Portalen, die kostenpflichtig ihre Dienste anbieten. Schnell, sicher und unkompliziert soll der Kunde über die Firma an sein gewünschtes Dokument kommen.