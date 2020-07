Das Ende der Sommerferien naht und damit der erste Schultag für die neuen Erstklässler. Auch wenn in Zeiten der Pandemie der erste Schultag vermutlich etwas weniger groß gefeiert werden kann, so wird doch für jedes Kind eine Schultüte dazu gehören. Die Bücherei St. Lamberti bietet deshalb in diesem Jahr wieder die Aktion „Das kommt mir in die Tüte – Der Büchereiausweis gehört in jede Schultüte“ an.

„Die Plastikkarte hat sicher Platz neben Gummibärchen und Schokolade“, schreibt die Bücherei. Anders als Süßigkeiten biete der Büchereiausweis allerdings zwölf Jahre lang ein kostenloses Vergnügen, erst im Alter von 18 Jahren werden in der Bibliothek Gebühren fällig.

„Lesen ist im digitalen Zeitalter eine der wichtigsten Grundkompetenzen. Leseförderung beginnt auch damit, schon früh selbstständig Bücher, CDs und Spiele auszuleihen. Und wer früh beginnt, nutzt unser Angebot an Zeitschriften und Sachbüchern später häufig und zielgerichtet, wenn es um Hausaufgaben und Referate zu speziellen Themen geht“, weiß Büchereileiter Olaf Lewejohann aus langjähriger Erfahrung. Und Lesestoff gibt es in der Bücherei St. Lamberti bekanntlich gerade auch für Kinder reichlich – vor allem in der Kategorie „Erstes Lesealter“.

Zu dem Leseausweis gibt es für die I-Dötze noch ein kleines Geschenk und bis einschließlich 13. August (Donnerstag) ein Sicherheitsband, damit die Karte nicht verloren geht. Nach diesem Termin sind die Bänder natürlich weiterhin in der Bücherei erhältlich, kosten dann aber, wie für alle Nutzer einen Euro.

Eltern, bekommen die Leseausweise zum Schulstart ihrer Kinder wie üblich an der Information der Bücherei und sollten zur Anmeldung ihren Personalausweis mitbringen.