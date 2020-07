Alfred Holtmann ist richtig sauer. Als er am Donnerstagmorgen am Vereinsheim der SpVgg Langenhorst-Welbergen seine Dienste als Platzwart versehen wollte, musste er feststellen, dass sich in der Nacht dort schon andere zu schaffen gemacht hatten. Wie Holtmann im WN-Gespräch und auch im sozialen Netzwerk Facebook berichtet, hatten sich Unbekannte aus einem Gerätecontainer einen Kanister mit Benzin besorgt und den Inhalt, vermutlich in Form eines Hakenkreuzes, auf dem Parkplatz vor dem Eingangstor ausgegossen und angezündet. „Dabei ist auch der Kanister verbrannt“, erzählt Holtmann. Damit nicht genug, erleichterte sich ein Täter auf der Terrasse direkt am Gebäude und hinterließ dort einen Haufen Kot samt benutztem Taschentuch. Der Verein hat die Polizei eingeschaltete. Diese sicherte die Spuren und leitete den Fall an den Staatsschutz weiter. Dies sei bei einem solchen Delikt – es wurden mit dem Hakenkreuz „Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ verwendet – üblich, erklärte eine Sprecherin. Einige Vereinsmitglieder der SpVgg Langenhorst/Welbergen haben für Hinweise auf die Ergreifung der Täter Geld zur Verfügung gestellt: Der Verein könne somit eine Belohnung von 350 Euro ausloben, ist bei Facebook zu lesen. Hinweise nimmt die Polizei in Münster (Telefon 02 51 / 27 50) entgegen