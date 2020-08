Familie Haju ist aus dem Irak vor dem Krieg geflohen. In den vergangenen elf Monaten lebte die Familie mit ihren drei Kindern, eine 19-jährige Tochter und zwei Söhnen im Alter von 14 und 17 Jahren, in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Ibbenbüren. Seit Donnerstag ist Ochtrup ihr neues Zuhause. Dort ist der Familie eine Wohnung am Pröpstinghof zugewiesen worden.