Den eigenen Traum leben

In der Serie „Was macht eigentlich...?“ stellt die Lokalredaktion Menschen vor, die in Ochtrup bekannt sind, manchmal wie der sprichwörtliche bunte Hund, über die man aber in der jüngsten Vergangenheit wenig gehört hat. Wir fragen nach, was aus ihnen geworden ist, wie es weiterging und was sie gerade beschäftigt. Heute: Tobias Volbert

Wann haben Sie in Och­trup gelebt?

Ich bin in Ochtrup im Elternhaus meiner Mutter aufgewachsen und habe 1999 mein Abitur am Ochtruper Gymnasium gemacht. Danach bin ich nach Dortmund gezogen, um meinen Zivildienst abzuleisten. Mein Studium zum Landschaftsarchitekten habe ich in Hannover gemacht und bin dann mit meiner Frau Hilke 2006 zum Urlaub machen nach Australien gereist . . Immer noch hier. . . Living the Dream!

Wie haben Sie in Ochtrup gewirkt?

Während meiner Jugend war ich sportlich sehr aktiv, habe Tennis gespielt und unterrichtet, sowie sehr viel Basketball gespielt. Ich hatte eine geniale Zeit mit meinen Sportkollegen – natürlich auch wegen der vielen sportlichen Erfolge.

Wie haben Sie Ochtrup und seine Bewohner erlebt?

Ochtrup ist meine Heimat, ich mag die Natur und die Menschen. Wir kommen alle zwei Jahre zu Besuch mit den Kindern, sodass diese viel Zeit mit den Großeltern verbringen und auch Ochtrup gut kennenlernen. Meine beiden Jungs lieben das Freibad und am besten finden sie den Sprungturm, denn den haben wir nicht in Brisbane. Wir können es kaum erwarten, im neuen Freibad zu toben.

Sind Ihnen besondere Gegebenheiten besonders in Erinnerung geblieben? Und wenn ja, warum?

Ich hatte eine ziemlich wilde Jugend in Ochtrup und erinnere mich gerne an viele coole „Freizock“ Partys bei Happens Hof oder Seggert, aber ganz besonders an das Open Air Konzert 1994 - Biohazard hat in Ochtrup gespielt. Das war unglaublich und eine starke Leistung, diesen „Gig“ nach O-Town zu bekommen. Leider haben alle so hart gefeiert, dass dieses Festival danach nicht mehr stattfinden konnte.

Was machen Sie jetzt: beruflich und privat?

Wie erwähnt, ich bin mit meiner Frau 2006 nach Australien, um Urlaub zu machen, surfen zu lernen und im Café zu arbeiten. Nun sind wir immer noch hier, leben in Brisbane mit unseren zwei Jungs und dem schwarzen Labrador Paula. Im Jahr 2015 haben wir endlich unsere doppelte Staatsangehörigkeit bekommen.

Ich arbeite für Urban Play, plane und baue Spielplätze, Wasserparks und öffentliche Sportanlagen (wir haben unser Kompan Play Institut in Berlin), habe meine eigene Organisation und berate im Bereich Inklusion und Sensory Design. Mit meiner Organisation 7Senses.org.au forsche ich in Zusammenarbeit mit Universitäten und berate Kommunen, Architekten, Stadtplaner, etc. im Bereich Inklusion und dass Inklusion mehr als Rollstuhlgerecht zu planen bedeutet. Ich unterrichte in Teilzeit an der Queensland Universität für Technologie und bin aktives Mitglied der Australischen Landschaftsarchitektenkammer, Urban Design Alliance Queensland, Play Australia, Natureplay Queensland und Australian Institute of Landscape Designers and Managers.

Möchten Sie ein paar Worte/Grüße in die Töpferstadt schicken?

Liebe Grüße an meine Familie Volbert, die Langes und Zurholds, wir vermissen euch alle sehr, denn Ihr seid super und wir wären jetzt gerne in Ochtrup bei Euch! Außerdem sonnige Wintergrüße aus Brisvegas an alle, die mich kennen und hoffentlich sehe ich euch bald wieder in der Eisdiele in Ochtrup oder vielleicht bei Kock, wo ich als Schüler gearbeitet habe. Liebe Grüße und lasst es euch gut gehen.