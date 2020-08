Was macht eigentlich Stefan Richter?

Ochtrup -

Von Alex Piccin

So richtig weggezogen aus Ochtrup ist Stefan Richter relativ spät und ungeplant, wie er sagt. Dafür zog es ihn in die weite Welt. In der Töpferstadt ist sein Familienname unter anderem mit der ehemaligen Gaststätte „Zur Erholung“ verknüpft. Heim kommt er immer wieder gerne, nicht nur um Tennis zu spielen.