Am Bienenhaus im Stadtpark ist jede Menge los. Dicht drängen sich die Bienen am Eingang zu ihrem Stock. Abstand müssen die fleißigen Tierchen zum Glück nicht halten. Corona ist für sie kein Thema. Allerdings bereitet ein Bakterium den Imkern Sorgen: Paenibacillus larvae. Die Amerikanische Faulbrut ist in Ochtrup zum Glück seit 20 Jahren nicht mehr aufgetreten.