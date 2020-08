Wie Elektroautos mit Solarstrom vom Eigenheim geladen werden können, ist Thema des Vortrags am 18. August (Dienstag). Ab 18 Uhr erläutern die Energieberater Thomas Weber und Matthias Ansbach von der Verbraucherzentrale NRW in einem kostenlosen Online-Vortrag, wie die Sonne in den Tank kommt und was dabei zu beachten ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ochtrup.

Von Fragen nach der angemessenen Anlagengröße und der richtigen Ladeleistung bis zu Kosten und Fördermöglichkeiten kommen dabei viele wichtige Punkte zur Sprache. Wer derzeit mit dem Gedanken spielt, auf ein Elektroauto umzusteigen, bekommt wertvolle Tipps für die eigene Ladestation zu Hause. Die Technik hier stellt die Weichen für die Einbindung einer Solaranlage.

Versorgung des E-Autos mitbedenken

Das Wissen darum ist deshalb auch für diejenigen interessant, die noch keine Solaranlage planen, aber alle Möglichkeiten offen halten möchten. Umgekehrt richtet sich der Vortrag auch an Verbraucherinnen und Verbraucher, die vor allem Solarstrom produzieren wollen. Denn beim Bau einer neuen Photovoltaikanlage sollte die Möglichkeit der späteren Mitversorgung eines E-Autos auf jeden Fall mitbedacht werden.

Interessierte Bürger können den Vortrag live über das Internet verfolgen. Im Anschluss beantworten die Experten Fragen. Eine Anmeldung ist möglich bei der Stadt Ochtrup unter Telefon 0 25 53/7 33 42 oder per Email an gerald.mueller@ochtrup.de.