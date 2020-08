Wie erleben Sie die Coronazeit?

Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile zahlreiche Lockerungen, sodass man sich wieder im kleineren Kreis mit Freunden und den Schützenbrüdern treffen darf. Ansonsten war die Coronazeit sehr ruhig. Aber da es allen so ging, war es gut zu ertragen und man konnte wirklich runterfahren und viel mit der Familie unternehmen.

Wie hätten Sie das Kaiserfest am Wochenende normalerweise verbracht?

Wochenende ist gut. Es wäre vermutlich wieder eine komplette Festwoche mit vielen Terminen und Feiern geworden. Nach einer Weinprobe, der Vogel-Besichtigung und dem Fahne wegbringen, hätten wir es an der Vogelstange am Freitagabend unter Flutlicht wieder richtig krachen lassen. Wie es sich für ein zünftiges Kaiserfest gehört.

Wann war für Sie klar, dass das mit dem Kaiserfest in diesem Jahr nichts mehr wird?

Eigentlich deutete es sich ziemlich früh an, als die ersten Schützenfeste der benachbarten Vereine bereits im März/April abgesagt wurden. Aber es bestand immer noch eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht im August mit unserem Kaiserfest gelingen könnte. Mit zunehmenden Corona-Einschränkungen haben wir aber dann im Vorstand Ende Mai beschlossen, das Kaiserfest um zwei Jahre auf 2022 zu verschieben. Ein Kaiserfest mit „angezogener Handbremse“ war für uns nicht vorstellbar.

Jetzt werden Sie zwei Jahre länger den Verein regieren. Wie finden Sie das?

Fantastisch. Für uns ist es eine besondere Ehre, den Schützenverein Einigkeit noch weitere zwei Jahre vertreten zu dürfen. Wir machen es sehr gerne und freuen uns schon riesig auf die zusätzliche Zeit und die kommenden Veranstaltungen.

Müssen Sie sich für die neue Saison neu einkleiden oder sonstige Vorkehrungen treffen?

Nein, es muss nichts Spezielles gemacht auch keine besonderen Vorkehrungen getroffen werden. Da wir quasi seit 2011 „durchregieren“, erst als Königspaar (2011-2013) und nun als Kaiserpaar (seit 2014) sind die Abläufe allen in Fleisch und Blut übergegangen.

Wie verbringen Sie das ausgefallene Schützenfest-Wochenende?

Natürlich im Kreise unseres Schützenvereins Einigkeit. Wie bereits erwähnt – durch die Lockerungen darf man sich wieder im kleinen Rahmen treffen und dass wird am Wochenende auch so sein. Die Häuser im Vereinsbezirk werden beflaggt und ein kleiner Frühschoppen findet statt. Das ein oder andere Bier wird getrunken und Würstchen werden gegrillt. So wird zumindest ein wenig die Vorfreude auf das nächste Kaiserfest erhalten.

Privileg für die Majestäten: Platz für drei Sätze an das Schützenfest-Volk.

Wir wünschen allen Schützenbrüdern, Familienangehörigen und Freunden unseres Vereins alles Gute und beste Gesundheit und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen in geselliger Runde.