Hitzefrei an den Ochtruper Schulen

Die Sommerferien sind zu Ende. Ab dem heutigen Mittwoch hat der Schulalltag auch die Schüler in Och­trup wieder. „Aufgrund der Wetterlage endet der Unterricht am Mittwoch und am Donnerstag im Schulzentrum für die Sekundarstufe I (5. bis 10. Klassen) schon nach der vierten Unterrichtsstunde“, heißt es auf den Homepages aller drei weiterführenden Schulen. Während die Grundschulen diese Regelung bis einschließlich Freitag ausgeweitet haben, soll am Gymnasium, der Real- und der Hauptschule heute eine Entscheidung getroffen werden, ob der Unterricht am Freitag ebenfalls nach der vierten Stunde endet. Hitzefrei-Gesetze gibt es in NRW übrigens nicht. Grundsätzlich können Schulleiter den Unterricht verkürzen, wenn dieser durch hohe Temperaturen beeinträchtigt ist. Als Anhaltspunkt gilt die 27-Grad-Marke. Ist die Temperatur im Klassenraum höher, darf die Schulleitung Hitzefrei geben. Die Betreuung der Kinder muss aber von der Schule gewährleistet werden. Die Schüler der Grundschulen und der Klassen 5 und 6 haben bei Hitzefrei zwar keinen Unterricht, dürfen aber nur nach Absprache mit den Eltern früher nach Hause geschickt werden. „Die Schulleitungen müssen bei Hitzefrei auch den Heimweg im Blick haben und örtliche Gegebenheiten berücksichtigen“, heißt es dazu bei der Bezirksregierung Münster. In der Töpferstadt ist das geregelt. „Die Busse fahren“, ist auf den Internetseiten der Schulen nachzulesen. Waren Oberstufenschüler bislang von der Regelung ausgeschlossen, besteht für sie zumindest Hoffnung: Denn das nordrhein-westfälische Schulministerium hat gestern die Hitzefrei-Regelungen gelockert. Eine Entscheidung, ob Oberstufenschüler in Och­trup Hitzefrei bekommen, soll am Gymnasium heute getroffen werden, ist von der Schule zu erfahren.