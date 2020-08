Über mangelnde Einsatzmeldungen und Alarmierungen konnte sich die Freiwillige Feuerwehr Och­trup am Mittwochnachmittag nun wirklich nicht beklagen. Los ging es für die Einsatzkräfte um 13.24 Uhr am Alt-Metelener-Weg.

Bei der herrschenden Trockenheit und den hohen Temperaturen hatten sich abgelagertes Holz und Strauchwerk entzündet. Die Flammen züngelten ins Unterholz weiter. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Kaum waren jedoch zwei Einsatzfahrzeuge vor Ort, meldete die Einsatzleitstelle in Rheine, dass sich fast zeitgleich die Brandmeldeanlage im Designer Outlet Center (DOC) gerührt hatte. „Bei solchen Informationen lösen wir sofort Vollalarm aus“, erläuterte der Ochtruper Feuerwehrchef und Einsatzleiter Andreas Leusing.

Am Einsatzort an der Laurenzstraße entdeckte er schließlich mit seinen Kameraden in einem Kriechkeller des Outlet-Centers einen defekten Rauchmelder. „Bei dem Wetter und den langen Wegen in der verzweigten unterirdischen Anlage schwitzt man dann gleich noch ein paar Liter mehr aus“, zeigte er sich dennoch erleichtert, dass es lediglich um einen technischen Defekt gehandelt hatte, der die Meldeanlage ausgelöst hatte.

Aber auch damit nicht genug. Kaum befand sich die Einsatzstelle am Outletcenter in Auflösung, schlug eine Brandmeldeanlage des Kraftfutterwerks Schräder Alarm. Also verlagerten die Feuerwehrleute einen Teil der Fahrzeuge und Einsatzkräfte an die Schützenstraße, wo aber erneut nur die Technik den Wehrleuten ein Schnippchen geschlagen hatte.

Beendet war der Einsatzmarathon damit aber immer noch nicht, denn es gab erneut einen Alarm – wieder am Alt-Metelener-Weg. Dort war heftiger Rauch bemerkt worden. Das dorthin entsandte Löschfahrzeug entdeckte allerdings keine Flammen, sondern beobachtete lediglich, dass ein großer Schlepper bei Feldarbeiten erheblichen Staub bei der schon erwähnten Trockenheit aufwirbelte . . .