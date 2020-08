Bald heißt es in Ochtrup wieder: „Auf die Räder – fertig – los!“ Wie im vergangenen Jahr beteiligt sich die Stadt am 10. September (Donnerstag) an der Aktion Stadtradeln des Klimabündnisses.

Der Wettbewerb lädt alle Ochtruper ein, vom 10. bis 30. September gemeinsam in die Pedale zu treten und damit ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. „Viele Menschen sind hier ja ohnehin schon mit dem Fahrrad unterwegs“, wird der städtische Klimaschutzmanager Gerald Müller in einer Pressemitteilung zitiert. Während der Aktion könnten die Bürger nun ihre zurückgelegten Fahrrad-Kilometer zusammentragen. „Das ist ganz einfach und macht Spaß im Team“, so Müller. Im vergangenen Jahr habe Ochtrup bei der Aktion über 42 000 Kilometer zusammengeradelt. Er sei gespannt, ob das Ergebnis noch getoppt werden könne.

Das Stadtradeln ist als spielerischer Wettbewerb konzipiert. Gesucht werden die fahrradaktivsten Kommunen, aber auch die fleißigsten Teams in den Kommunen selbst. „Zum Mitmachen gründet man ein Team oder schließt sich einem bereits vorhandenen an“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das könne das Kollegium, die Schulklasse, der Verein oder der Stammtisch sein. Einzelpersonen können ganz einfach dem „offenen Team“ der Stadt Ochtrup beitreten. Die zurückgelegten Kilometer werden online auf der Homepage von stadtradeln.de/ochtrup eingetragen.

Als zusätzliche Unterstützung können Teilnehmer zudem die kostenlose Stadtradeln-App installieren, die die zurückgelegten Kilometer automatisch im Kilometerbuch abspeichert.

„Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie ist das Fahrrad nicht nur ein klimaschonendes, sportliches Verkehrsmittel, sondern auch ein sicheres“, meint der Klimaschutzmanager. Es ermögliche, Alltagswege mit einem vergleichsweise geringen Infektionsrisiko zurückzulegen und damit in jeder Hinsicht etwas für die Gesundheit zu tun.

Im Kreis Steinfurt nimmt Ochtrup gleichzeitig mit den Kommunen Altenberge, Emsdetten, Greven, Horstmar, Ibbenbüren, Lengerich, Lotte, Metelen, Neuenkirchen, Nordwalde, Saerbeck, Steinfurt und Tecklenburg am Stadtradeln teil. Rheine und Wettringen sind bereits im Frühsommer „vorausgeradelt“. Als zusätzlichen Anreiz planen die Kommunen im Kreis gemeinsam für den Aktionsraum einige Aktionen wie zum Beispiel die Vorstellung besonders attraktiver Radrouten mit allerlei Tipps und Infos in den regionalen und sozialen Medien.

Am Ende der Laufzeit werden die zurückgelegten Kilometer zusammengezählt und die fahrradaktivsten Kommunen vom Klima-Bündnis ausgezeichnet. Die aktivsten Kommunalparlamente bilden eine Extra-Kategorie.

Der spielerische Wettbewerbscharakter bietet einen Anreiz, vor allem aber Spaß an der Sache. Und einen Gewinner gibt es jetzt schon: das Klima. „Mit der Aktion leisten alle Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emission, vermeiden Verkehrsbelastungen, Lärm und Abgase in der Stadt“, so Gerald Müller. Der Klimaschutzbeauftragte nimmt alle Fragen und Anregungen rund um die Aktion unter der Telefonnummer 02553/73342 entgegen.