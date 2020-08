Dürr-Standort Ochtrup in Gefahr

Schock für die Mitarbeiter der Firma Dürr : Am Donnerstag wurden ihnen in einer Mitarbeiterversammlung mitgeteilt, dass das Unternehmen Stellen abbaut. Der Standort in Och­trup ist davon nicht nur betroffen, sondern es ist sogar eine Schließung im Gespräch.

Europaweit will Dürr – nach eigenen Angaben weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer – insgesamt 600 Arbeitsplätze abbauen, 450 davon in Deutschland. Das berichtet Unternehmenssprecher Mathias Christen im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Töpferstadt sind 50 Mitarbeiter beschäftigt. Etwa Zweidrittel, so schätzt Betriebsratsvorsitzender Michael Dier­ker , sind Ochtruper.

Probleme gibt es schon seit einigen Jahren

Das Unternehmen hat laut Auskunft von Mathias Christen bereits seit einigen Jahren mit Problemen zu kämpfen. Im ersten Halbjahr 2020 habe Dürr einen Auftragsrückgang von 30 Prozent verzeichnet. Das hänge zwar auch mit der Coronakrise und dem Lockdown zusammen, aber eben nicht nur. „Auch ohne Corona befindet sich das Ochtruper Werk in einer schwierigen Situation“, erläutert Christen.

Das Problem: Die Automobilproduktion, für die Dürr unter anderem fertigt, sei in den Jahren 2018/2019 weltweit gesunken. „Es werden Investitionen in Asien getätigt, aber nicht unbedingt in Deutschland“, weiß Christen. Die Unternehmensführung sehe an dieser Stelle auch „keine Trendumkehr“. Das Ergebnis: Die Automobilproduktion verlagere sich immer mehr in den asiatischen Raum. „Da müssen wir uns über unsere Kapazitäten in Deutschland Gedanken machen“, resümiert Christen. Das Unternehmen schrieb zuletzt Verluste. Auch das Ochtruper Werk sei nicht ausgelastet gewesen.

Belegschaft ist geschockt

Das blieb natürlich auch den Mitarbeitern nicht verborgen. Die Belegschaft sei ihrem Arbeitgeber bereits entgegengekommen, berichtet Michael Dierker. So gilt am Dürr-Standort in der Töpferstadt bereits seit dem 1. Januar dieses Jahres die Vier-Tage-Woche. Die Mitarbeiter verzichteten außerdem zu Gunsten von mehr Urlaubstagen auf einen Teil ihres Lohns. Das Unternehmen habe zudem befristet beschäftigte Mitarbeiter und Leiharbeiter gekündigt, zählt Michael Dierker einige Maßnahmen auf. Es gab des weiteren immer wieder Prozessoptimierungen, um die Kosten zu reduzieren. „Aber es reicht offenbar nicht aus“, war der Betriebsratsvorsitzende im Gespräch mit dieser Zeitung geknickt. Trotzdem sei die Nachricht am Donnerstagnachmittag für alle Mitarbeiter ein Schock gewesen.

Viel zu tun für den Betriebsrat

Für ihn und den Betriebsrat steht jetzt jede Menge Arbeit an. „Wir bekommen Unterstützung von der IG Metall“, freut sich der Ochtruper. In einer weiteren Betriebsversammlung am Donnerstag (20. August) möchte der Betriebsrat mit den Mitarbeitern weitere Dinge klären. Michael Dierker zeigte sich überzeugt, dass die Firma Dürr alles tun werde, um den Stellenabbau so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Er denkt in diesem Zusammenhang auch an Auffanggesellschaften, die den Mitarbeitern Zeit verschaffen könnten für zum Beispiel Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.

Kein Zeitplan

Einen Zeitplan, wann entschieden werde, ob der Standort in Ochtrup erhalten werden könne und falls ja, wie vielen Mitarbeitern dann gekündigt werden müsse, gibt es noch nicht. Christen geht davon aus, dass in den nächsten sechs Monaten eine Entscheidung fallen wird. Ob sich die wirtschaftliche Situation des Unternehmens in dieser Zeit verbessern werde, bleibe abzuwarten.

Die Firma Dürr hat aktuell Maßnahmen ergriffen, um eine mögliche Schließung des Standortes vorzubereiten. „Wir müssen die Voraussetzungen schaffen“, erläuterte Christen das Vorgehen. Es gehe vor allem darum, Freizeitkontingente ihrer Gleitzeitkonten abzubauen. Andernfalls könne das Unternehmen keine Kurzarbeit anmelden, sagte Christen.