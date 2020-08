Einsparpotenziale ausloten – bei jedem Projekt

Ochtrup hat sich viel vorgenommen. Unter anderem ist der Neubau einer Feuerwache unter Einbezug der ehemaligen Pestalozzischule geplant – der aber deutlich teurer wird als gedacht. Wie ist Ihre Haltung dazu?

Es ist natürlich mehr als traurig, dass ein Bauvolumen sich im Haushaltsansatz verdoppelt – von 6,5 auf 13 Millionen Euro. Wir brauchen aber eine neue Feuerwache. Deswegen müssen wir uns diesen Herausforderungen stellen und wir müssen vor allem jetzt an den Standards arbeiten. Da ist man auch kräftig dabei. Es ist ein Funktionsgebäude. Das muss man immer wieder sagen. Daran müssen wir arbeiten und versuchen, einen Haushaltsansatz zu finden, der auskömmlich ist, damit unsere Feuerwehrleute dort ein gutes Funktionsgebäude vorfinden. Auf der anderen Seite dürfen wir uns finanziell nicht verausgaben. Es sind noch so viele andere Dinge in der Stadt zu tun. Von daher müssen wir die Kosten im Blick haben. Ansonsten müssen wir auch dort schneller und besser werden. Der ganze Prozess muss jetzt auf die Bank gebracht werden.

Was könnte auf dem jetzigen Gelände der Feuerwache entstehen, welche Ideen haben Sie für das Areal?

Ich glaube, dass man dieses Gelände sehr gut nutzen kann. Wir können uns dort eine Wohnbebauung vorstellen. Man hat aber auch immer wieder davon gesprochen, dass sich dort ein Geschäft ansiedeln könnte. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten, die man in dem Bereich verwirklichen kann. Man wird schauen müssen, was vom Bebauungsplan her möglich ist. Ich kann mir da eine stadtnahe Entwicklung sehr gut vorstellen.

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau des Rathauses. Wie stehen Sie zum Standort in der südlichen Weinerstraße?

Ich glaube, der Standort ist jetzt entschieden. Im Februar 2018 ist das entschieden worden. Jetzt ist es an der Zeit, mal die Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Wie ist es mit dem Verkehr? Wie soll das Parken funktionieren? Wie soll es aussehen? Wie wollen wir die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen? Das sind jetzt die elementaren Fragen. Ich glaube, an dem Standort kann man nichts mehr ändern und ich würde es auch nicht ändern. Es ist mit Mehrheit entschieden worden. Wir sind dort einen Vertrag eingegangen, an den habe ich mich auch zu halten.

Christa Lenderich - Themenblock: Stadtentwicklung und Finanzen

Eine große Veränderung steht auch im Bereich des DOC an. Der Betreiber möchte die Fläche fast verdoppeln, die Stadt hat das Planungsrecht dafür geschaffen. Was bringt Och­trup die Vergrößerung des Outlet-Centers? Wie wollen sie diese Entwicklung weiter unterstützen?

Wir sind ja dabei, das Bauleitplanverfahren noch mal neu auszulegen. Von daher ist es für den Investor gerade auch nicht leicht. Auf der anderen Seite haben wir mit der Marke Outlet auch eine große Chance, noch mehr Menschen nach Ochtrup zu bekommen. Letztendlich ist es etwas, das man im Zusammenspiel machen muss. Auf der einen Seite ist das Outlet, das man unterstützen muss, damit es weiter wachsen kann. Auf der anderen Seite ist die Frage, wie schafft man den Schritt, wie bringen wir die Menschen vom Outlet in die Stadt. Da hängt das eine ganz maßgeblich vom anderen ab.

Ein Blick in die Ortsteile: Für Welbergen wurde jüngst ein Dorfinnenentwicklungskonzept – kurz DIEK – erarbeitet. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ergebnisse?

Die wichtigsten Ergebnisse sind, dass man generationsübergreifendes Wohnen schaffen möchte. Vor allem aber auch, dass man den Schulstandort stärken muss. Und natürlich auch das Vereinsleben und alles, was damit zusammenhängt.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte in der künftigen Entwicklung Langenhorsts?

Langenhorst hat eine große Aufwertung erfahren durch die Umgestaltung der Hauptstraße. Es gab ja auch immer die Überlegung, dass man Langenhorst zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bringt. Das wäre etwas, bei dem ich versuchen möchte, die Langenhorster mit ins Boot zu holen.

Wir haben das Thema Finanzen schon angerissen. Die Neuverschuldung ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wo sehen Sie Lösungen?

Warum haben wir eine höhere Verschuldung? Wir haben natürlich sehr viel investiert. Ich nenne jetzt mal nur den Schulbereich. Nichtsdestotrotz muss man bei jedem Projekt, das man hat, – und wir ja jetzt die Feuerwache und das Rathaus – auch immer schauen, wo gibt es Einsparpotenzial. Das muss vorher erarbeitet werden, bevor wir die Ausschreibungen machen. So ist es ja jetzt auch bei der Feuerwache. Wir müssen die Standards festmachen. Nur als Beispiel, müssen es Rolltore sein, die 40 000 Euro kosten, oder sind die Tore nicht auch funktional, wenn sie nur 20000 Euro kosten? Da kann man sparen.