Konsumschulden vermeiden

Lassen Sie uns über die Stadtentwicklung und das liebe Geld sprechen. Och­trup hat sich viel vorgenommen. Unter anderem ist der Neubau einer Feuerwache unter Einbezug der ehemaligen Pestalozzischule geplant – der aber deutlich teurer wird als gedacht. Wie ist Ihre Haltung dazu?

Grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass der Neubau so viel teurer geworden ist als geplant. Es ist deutlich mehr dazugekommen als ursprünglich gedacht war. Das ist richtig. Das hat sich ergeben aus der relativ langen Zeitdauer, die das Ganze im Gespräch war und der sich leider ändernden Normen. Ich glaube, dass eine gute und vernünftige Feuerwache wichtig ist und wir uns noch über einzelne Ausstattungsmerkmale unterhalten müssen. Es ist beispielsweise eine grundsätzliche Frage, ob man ein Grasdach will oder nicht. Ich glaube, dass es Sinn macht, dass die Dinge, die dauerhaft bleiben, über eine langfristige Finanzierung gemacht werden. Und man muss sich über die Dinge unterhalten, die vielleicht nicht nötig oder dringend sind oder nachgerüstet werden können.

Was könnte auf dem jetzigen Gelände der Feuerwache entstehen, welche Ideen haben Sie für das Areal?

Grundsätzlich muss man sich überlegen „Was wollen wir in dem Bereich oder Innenstadt haben?“ Ich glaube, dass da die Nachfrage nach einem Discounter/Supermarkt relativ groß sein wird. Da in Ochtrup immer ein Vollsortimenter mit einem Discounter zusammengeht. Das haben wir durchgängig an allen Stellen. Es gibt diesbezüglich auch schon erste Anfragen. Da muss man aber erst mal schauen, was dort entstehen kann und was wir noch in der Stadt brauchen. Im Moment kann ich mir auch gut vorstellen, dort Parkplätze zu machen.

Bürgermeister Kai Hutzenlaub - Themenblock: Stadtentwicklung und Finanzen

Ein weiteres Großprojekt ist der Neubau des Rathauses. Wie stehen Sie zum Standort in der südlichen Weinerstraße?

Ich glaube, dass der Standort südliche Weinerstraße eine große Chance ist für Ochtrup. Ich glaube, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Innenstadt selbst zu gestalten. Und das ist etwas, um das uns viele Nachbargemeinden beneiden. Es ist die Möglichkeit, dass die Bürger zusammen mit der Stadtverwaltung und der Politik, sich überlegen, welche Funktionen möchten wir in der Innenstadt haben. Wir haben 20 Jahre lang darauf gewartet, dass ein Investor das macht. Ich sehe diese Möglichkeit nicht. Wenn man sich die neuere Literatur zum Thema Innenstadtentwicklung anschaut, sieht man, dass der Trend dahingeht, dass die öffentliche Hand mitgestaltend eingreift. Von daher glaube ich, ein Neubau nur als Rathaus, wäre zu wenig. Mit zusätzlichen Funktionen kann man das Areal sehr gut ausfüllen. Ich denke da zum Beispiel an die Nutzung eines Ratssaales gleichzeitig als Kino, vielleicht auch die Möglichkeit, ein Jugendzentrum wieder in die Innenstadt hinein zu holen. Diese Möglichkeit haben wir aber nur, wenn wir selbst das Gelände haben und es selbst gestalten können.

Eine große Veränderung steht auch im Bereich des DOC an. Der Betreiber möchte die Fläche fast verdoppeln, die Stadt hat das Planungsrecht dafür geschaffen. Wie wollen sie diese Entwicklung weiter unterstützen?

Im Moment sind wir ja dabei, das Planungsrecht noch mal anzupassen, auch an die neueren Gegebenheiten und die neue Rechtssprechung. Das ist das Verfahren, das derzeit läuft. Wir sind da auch im ständigen Gespräch mit dem Betreiber. Die Coronakrise macht da sicher auch einige Probleme. Sie trifft natürlich auch den Handel an der Stelle ziemlich hart. Aber wir versuchen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Entwicklung voranzubringen, auch indem wir schauen, dass wir mit den Nachbargemeinden möglichst gut klarkommen und Lösungen finden, die es ihnen auch verträglich machen.

Ein Blick in die Ortsteile: Für Welbergen wurde jüngst ein Dorfinnenentwicklungskonzept – kurz DIEK – erarbeitet. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Ergebnisse?

Der ganz zentrale Punkt ist die Umgestaltung des Kerns. Wie kriegen wir es hin, dass wir da gute Funktionalitäten reinbekommen, dass wir das wirklich zu einem attraktiven Bereich aufwerten oder weiter aufwerten. Es ist ja ohnehin schon sehr attraktiv dort. Wie kriegen wir es hin, die „Brücke“ und das alte Pfarrhaus einzubeziehen, um einen Mehrwert für den Ortsteil zu schaffen. Das ist nicht so ganz leicht, denn da sind die Meinungen auch nicht alle unbedingt gleich gerichtet. Es gibt dort durchaus unterschiedliche Ansichten. Das werden wir aber in Begleitung mit einem entsprechen Büro weiter fortführen. Das DIEK ist wieder so eine typische Sache, die an Corona hängen geblieben ist.

Wo sehen Sie die Schwerpunkte in der künftigen Entwicklung Langenhorsts?

Für Langenhorst bin ich im Moment sehr aktiv – auch drumherum, um den Bereich um das Stiftsgebäude, die Kirche und die Mühle aufzuwerten. Ich glaube, dass das für Lan­genhorst wirklich eine ganz tolle Chance ist, wenn wir es hinbekommen, dass dort der LWL vielleicht mit einem Museum reingeht. Wenn wir auch die Kirchengemeinde einbeziehen, dass der Stiftschatz wieder ausgestellt werden kann. Wenn wir als Stadt die Mühle nutzen können für den Heimatverein oder auch das Spielzeugmuseum, kann da schon ein ganz tolles Kleinod entstehen. Ganz am Rande, auf diesem Hof dann einen Weihnachtsmarkt stattfinden zu lassen, ist sicherlich auch eine ganz interessante Sache.

Wir haben das Thema Finanzen schon angerissen. Die Neuverschuldung ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wo sehen Sie Lösungen?

Man muss unterscheiden. Es gibt ja solche und solche Schulden. Der Begriff ist im Deutschen immer ein bisschen irreführend. Wenn man investiert, dann halte ich das für eine sinnvolle Sache, zum Beispiel beim Bergfreibad. Das hat ja nicht unerheblich dazu beigetragen. Was wir allerdings vermeiden müssen, ist, dass wir über unsere Verhältnisse leben, das heißt Konsumschulden machen. Da müssen wir genau aufpassen und darauf achten, dass wir da in einem vernünftigen Bereich bleiben. Keiner würde auf die Idee kommen, sich mit Bargeld oder dem Geld, was er auf dem Konto hat, ein Haus zu kaufen. Es ist ganz normal, für ein Gebäude ein Darlehen aufzunehmen und es dann über eine Zeit abzutragen. Die Chancen dafür sind angesichts der Zinssituation im Moment sehr gut. Die Baukosten werden weiter steigen, aber das, was man gebaut hat, wird eben immer wertvoller dadurch.