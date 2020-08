In einer trotz Corona-Bedingungen „stimmungsvollen Atmosphäre“ begrüßte das Städtische Gymnasium zum Start in das neue Schuljahr 94 Sextaner. „Zwar musste das gemeinsame Singen während des ökumenischen Gottesdienstes ausfallen, doch gelang es Pfarrerin Imke Philipps und Pfarrer Stefan Hörstrup mit viel Verständnis für die spannende neue Situation der Schüler und einer Prise Humor wieder einmal, die Fünftklässler auf den ersten Schultag einzustimmen und ihnen ‚Hilfe von oben’ ebenso zuzusichern wie von ihren neuen Klassenlehrern, ihren Mitschülern und ihren Eltern“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Schulleiter Olaf Reitenbach freute sich demnach trotz der drückenden Hitze und dem ungewohnten, aber obligatorischen Mund-Nasen-Schutz Zuversicht und Freude in den Gesichtern der Kinder zu erkennen, die im Anschluss an den Gottesdienst ihre ersten beiden Unterrichtsstunden am Gymnasium verbrachten. „Das war diesmal besonders spannend, denn aufgrund der Corona-Pandemie musste der übliche ‚Kennenlernen-Tag’ vor den Ferien ausfallen, so dass die Schüler ihre Klassenleitung nur aus Videos und Mails und ihre Mitschüler zum Teil noch gar nicht kannten“, heißt es in der Mitteilung.

Mit Hilfe einiger Kennenlernspiele seien aber die letzten verbliebenen Ängste vor dem Unbekannten überwunden worden, so dass aus dem einen oder anderen Schülermund sogar ein „Ich freu mich schon auf morgen“ zu hören gewesen sei.