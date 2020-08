Fast ein halbes Jahr durften die Volkshochschule (VHS) und die Musikschule pandemiebedingt kein oder nur ein „Light“-Programm anbieten. „Die derzeitigen Vorgaben ermöglichen es jedoch wieder, wenn nicht in vollem Umfang, jedoch nahezu im Regelbetrieb zu arbeiten“, schreiben die beiden Bildungseinrichtungen in einer Pressemitteilung.

„Wir sind froh, die vermehrten Nachfragen unserer Kursteilnehmer, wann es denn endlich wieder losgeht, immer häufiger positiv beantworten zu können“, wird Timo Lobbel, Leiter der VHS, darin zitiert. Ab Ende August gebe es wieder Zumba, Sprach- und Computerkurse, die Sportbootführerscheinausbildung, Vorträge zu unterschiedlichsten Themenbereichen sowie Entspannungs- und Sportangebote. „Die ständig aktualisierten Informationen zu Kursen können am einfachsten über die Webseite gefunden werden“, erklärt Lobbel.

Dem Musikschulleiter Andreas Hermjakob liegen insbesondere die Kleinsten am Herzen. Für die Vorschul- und Grundschulkinder starten im September auch wieder die musikalische Früherziehung und Blockflötenkurse. „Schließlich war es gerade für diese Kinder oft am schwierigsten, die Einschränkungen der vergangenen Monate begreifen zu können“, so Hermjakob.

Wer seine Fremdsprachenkenntnisse erweitern oder auffrischen, ein Instrument spielen oder das eine oder andere Corona-Kilo loswerden möchte, findet wieder das passende Angebot in fast gewohnter Atmosphäre. „Zum Schutz von Teilnehmern und Kursleitungen werden die gesetzlich vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Auf allen Bewegungsflächen besteht grundsätzlich die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die nach derzeitigem Stand jedoch auf den Sitzplätzen und beim Sport wieder abgenommen werden kann“, heißt es in der Mitteilung.

Für alle Kursangebote ist eine Anmeldung erforderlich, die auch über die Internetseite der VHS oder der Musikschule vorgenommen werden kann.

Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle freuen sich aber auch auf einen Anruf unter Telefon 0 25 53 / 9 39 80 oder den persönlichen Besuch in der Geschäftsstelle, wenn noch Fragen zu den Angeboten bestehen.