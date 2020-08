Der Ochtruper, der am späten Freitagabend noch eine schnelle Runde mit seinem Hund drehen wollte, hatte schon den Verdacht, seine Augen seien nicht mehr die schärfsten. Irgendwie erschien ihm seine Heimatstadt im Bereich der Rosenstraße an diesem Abend merkwürdig dunkel. Am Samstag war dann wieder alles normal. Als er aber am Sonntagabend zu einem weiteren abendlichen Spaziergang mit Hund aufbrach, stand er wieder im Dunkeln da. Doch dann fiel ihm auf, woran das lag: „Mensch, die Straßenlaternen funktionieren gar nicht.“ Josef Potthoff von den Stadtwerken kann das erklären.

„Wir hatten ein defektes Schalterrelais“, erklärt der beim örtlichen Energieversorger für die Elektroabteilung zuständige Mitarbeiter. Aufgefallen war der Ausfall der Straßenbeleuchtung übrigens nicht nur besagtem Ochtruper mit Hund. Insgesamt gingen in der Nacht von Freitag auf Samstag, am späten Sonntagabend und am frühen Montagmorgen drei Meldungen per E-Mail bei den Stadtwerke ein. Doch dort gab es offenbar einen weiteren Defekt.

„Die E-Mails werden normalerweise an den Mitarbeiter weitergeleitet, der Bereitschaft hat“, erklärt Potthoff das Prinzip. Zudem seien die Stadtwerke rund um die Uhr telefonisch zu erreichen. „Wenn etwas Derartiges auffällt, bitte keine Hemmungen haben“, ermutigt Potthoff die Töpferstädter, solche Defekte direkt zu melden – auch wenn es mitten in der Nacht sein sollte. „Dafür sind die Kollegen schließlich da.“

Aufgrund der technischen Tücke im E-Mail-Programm erfuhren er und seine Mitarbeiter allerdings erst am Montagmorgen bei Dienstbeginn von dem Ausfall. „Wir haben uns direkt an die Entstörung gemacht“, informiert Potthoff weiter. Er geht davon aus, dass nach dem Austausch des defekten Schalterrelais alles wieder „reibungslos funktioniert“.

Von Letzterem konnte sich der Ochtruper mit Hund bereits am Montagnachmittag überzeugen. „Alles wieder erleuchtet“, meldete er in Richtung Lokalredaktion.