„Seht mal, jetzt dreht Walter sogar eine Ehrenrunde durchs Lokal.“ Dorothea Stauvermann , stellvertretende Vorsitzende des Parkinson-Forums Kreis Steinfurt, staunte nicht schlecht während der nachgeholten Mitgliederversammlung des Vereins, bei der eine Innovation vorgestellt wurde, heißt es in einem Pressebericht.

Walter Trötschler ist an Parkinson erkrankt und leidet am sogenannten „Freezing“. In bestimmten Situationen wollen seine Beine einfach nicht weiter. Er bleibt dann wie angefroren stehen. Enge Durchgänge werden zu unüberwindlichen Hindernissen. „Dieser Gehstock mit integriertem Laser löst das Problem. Wir haben ihn bei uns in Rheine entwickelt“, erklärte Jenny Sangaré vom Gehhilfen-Hersteller Ossenberg den über 60 Teilnehmern. Per Knopfdruck projiziere der Laser beim Gehen eine Linie auf den Boden quer vor dem Betroffenen und hebe dadurch dessen Blockade auf.

Sehr interessiert folgte die Versammlung auch den Ausführungen der selbstständigen Pflegegutachterin Sabine Kett, die sich als Beisitzerin intensiv im Vorstand des Forums einbringt. Sie unterstützt Betroffene unter anderem bei der Eingraduierung in einen Pflegegrad, begleitet MDK-Begutachtungen oder erstellt gerichtsverwertbare Gutachten.

Zügig arbeitete die Versammlung danach die Tagesordnung ab. So hörte sie unter anderem Stauvermanns Bericht über die Aktivitäten 2019, lauschte der Erläuterung von Angelika Sörgel zur Kassenlage und entlastete die Kassiererin auf Vorschlag von Kassenprüfer Rolf Wurring ebenso wie den gesamten Vorstand einstimmig.

Ebenfalls ohne Gegenstimme bestätigten die Mitglieder bei den Vorstandswahlen Schriftführer Hagen Libeau sowie Reiner Kraußes erste Stellvertreterin Dorothea Stauvermann und wählten für die nicht mehr kandidierende Angelika Relt Karin Schlieker zu seiner zweiten Stellvertreterin.

„Wir planen auf Sicht“, antwortete Krauße in Anbetracht der aktuellen Unsicherheiten auf die Frage nach den Terminen für 2021. „Was machbar ist, kommunizieren wir auf allen verfügbaren Kanälen.“ Besonders angetan ist er von der überwältigenden Resonanz auf Facebook. „Das hatte ich so nicht erwartet. Dieses Instrument setzen wir erst seit Ende 2019 neben unserer Homepage ein und haben dadurch schon etliche Betroffene und Angehörige sowie Fördermitglieder gewonnen.“