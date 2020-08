Ochtrup -

Wer am 13. September nicht die Möglichkeit hat, ins Wahllokal zu gehen, kann die Option der Briefwahl in Anspruch nehmen. In Ochtrup ist dafür ab Montag ein dafür zuständiges Büro in der Stadthalle eingerichtet. Die Wahlberechtigungskarten sollen bis Samstag alle Ochtruper Wähler erreicht haben.