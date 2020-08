Christoph Stücker zeigte sich überrascht, als er von finanziellen Nöten bei der Ochtruper Tafel gehört hat. Der Vorsitzende hatte die so lautenden und die Runde machenden Gerüchte ebenfalls aufgeschnappt. „Keine Ahnung, wo das herkommt. Wir haben jedenfalls keine finanziellen Schwierigkeiten, im Gegenteil. Wir stehen gut da.“

Sicherlich sei die Tafel als gemeinnütziger Verein froh über jede Spende und freut sich über jede helfende Hand. Doch von einer Reduktion des Angebots oder gar einer Schließung könne keine Rede sein. „In den vergangenen Jahren haben wir in die Räume an der Bergstraße investiert. Es gibt keine Überlegungen, den Standort zu wechseln“, sagt Stücker.

Neben den Zuwendungen unterstützt auch die Stadt Ochtrup die Tafel. Bis Ende 2019 sammelte sie in einem Container an der Brookstraße Altpapier. Der Erlös kam der Vereinsarbeit zu Gute. Da der Papierpreis allerdings immer weiter gesunken ist, wurde das Projekt aufgegeben. „Wir mussten das am Ende bezuschussen“, sagt Stücker.

Kurzfristig wurde überlegt, eines der beiden Fahrzeuge stillzulegen, da es für den Papiertransport vorgesehen war. Doch dieser Plan wurde ebensoschnell wieder verworfen. Es sind nach wie vor zwei Fahrzeuge im Einsatz.

Der Betrieb laufe inzwischen wieder normal. Vom 20. März bis zum 22. April war die Tafel geschlossen. Das war allerdings dem Corona-Lockdown geschuldet. Mit entsprechenden Hygienemaßnahmen und maximal fünf Personen gleichzeitig in den Räumen würden die Corona-Auflagen umgesetzt, berichtet der Vorsitzende.

Das Warenangebot sei gut und unterliege keinen Einschränkungen. Unterstützung könnte die Tafel jedoch beim Personal gebrauchen, wie Christoph Stücker darlegt: „Zwischenzeitlich hatten wir größere Probleme. Momentan geht es uns aber ganz gut. Trotzdem wäre es schön, wenn sich jemand bereit erklären würde, auch mal vormittags beim Sortieren zu helfen – auch wenn es nur zwei Stunden sind.“