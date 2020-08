Grundstücksfrage hängt von den Eigentümern ab

Momentan stehen viele Kräne in der Töpferstadt, Einfamilienhäuser und Wohnkomplexe werden errichtet. Wie schätzen Sie den Immobilienmarkt ein – wird das Angebot an Wohnraum künftig ausreichend sein?

Nein. Ich denke, wir werden noch deutlich mehr Wohnraum brauchen. Das hängt auch wieder mit der DOC-Entwicklung zusammen. Wenn man sich überlegt, dass dort allein 400 neue Arbeitsplätze entstehen, müssen die Leute ja irgendwo wohnen können. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Mangel an Gewerbegrundstücken nicht die Engstelle ist, sondern dass sich immer mehr herausstellt, dass der Mangel an möglichen Mitarbeitern das Problem ist. Das können wir nur dadurch auffangen, dass wir auch entsprechendes Wohnen anbieten.

Wie lassen sich auch erschwingliche Mieten erreichen?

Der Bauverein macht das eigentlich ganz gut vor. Dass man die Standards anpasst, dass man vielleicht ohne Keller baut und ähnliches. Aber insgesamt ist das Miet-Niveau hier – wie ich finde – doch noch sehr günstig und gut.

Eine Frage von willigen Häuslebauern: Wo und wann könnten weitere Bauplätze in Ochtrup, Langenhorst und Welbergen entstehen?

Das ist immer eine sehr schwierige Frage. Der Hauptschwachpunkt ist dabei, dass man jemanden finden muss, der bereit ist, ein Grundstück zu verkaufen. Das Planungsrecht haben wir dort, wo es möglich war, immer wieder hergestellt. Die Bezirksregierung ist jetzt auch dabei, den Regionalplan so zu ändern, dass wir da eine gewisse Flexibilisierung kriegen. Das heißt, dass man sich nicht mehr im Vorfeld im Regionalplan schon festlegen muss, wo die einzelnen Gebiete hinkommen, sondern dass wir größere Suchräume kriegen. Ich hoffe, dass wir dadurch mehr Möglichkeiten bekommen, an verschiedene Bauflächen heranzukommen und diese dann auch der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Was kann die Kommune tun, um das Angebot an kostengünstigen, bauträgerfreien Grundstücken zu erhöhen?

Das ist ein relativ schwieriges Unterfangen. Wir versuchen immer, mit den Leuten zu reden und sie dazu zu bekommen, dass sie die Grundstücke umwandeln, um dann das Ganze über uns vermarkten zu lassen. Am Buschlandweg war das zum Beispiel so eine Aktion, aber auch am oberen Postdamm sind die Grundstück ja teilweise in städtischer Hand, so dass wir dort auch die Möglichkeit bekommen, das wieder weiterzuveräußern. Der andere Punkt ist, man muss sich anschauen, was können wir mit kommunalen Grundstücken tun? Wo macht es Sinn was daran zu machen? Ein Beispiel ist der Bereich DRK-Heim. Ich meine, wir sollten versuchen, möglichst viel in unsere Hand zu bekommen und das dann insbesondere, wenn es um Mietwohnungsbau geht, mit dem Bauverein gemeinsam entwickeln.

Hier im Video das Interview in voller Länge:

Bürgermeister Kai Hutzenlaub - Themenblock: Bauen und Wohnen

Ein Leser möchte wissen, warum Sie es in den vergangenen beiden Legislaturperioden versäumt haben, sich dafür stark zu machen.

Das ist ein Eindruck, der vielleicht nicht ganz so stimmt. Es ist relativ schwer, an Grundstücke heranzukommen. Das Problem ist, dass viele Eigentümer nicht darauf angewiesen sind, ihre Grundstücke zu verkaufen. Gerade auch vor der Zinssituation haben sie sich entschieden, ein Grundstück nicht zu verkaufen, sondern zu behalten. Da sind wir eben auch an die Regeln des Marktes gebunden und versuchen, das Beste zu machen. Wir können aber nicht hingehen und sagen, wie es vielleicht in China üblich ist, „Ihr müsst das jetzt verkaufen und da werden jetzt Grundstücke draus gemacht.“ Wir versuchen es, so gut es geht. Ich bin nicht sicher, ob das in Zukunft wirklich gut funktionieren wird, denn es hängt von den Eigentümern ab.

Stichwort maßvolle Nachverdichtung: Der Stadtrat hat sich hierzu Leitlinien gegeben. Ist das der richtige Weg?

Grundsätzlich machen Leitlinien nur dann Sinn, wenn man sich auch tatsächlich daran hält. Schwierig wird es, wenn man sie hinterher immer wieder aufweicht. Ich persönlich bin kein Freund davon, denn Leitlinien binden einen immer sehr. Ein allgemeines Konzept für die ganze Stadt zu finden, ist sehr, sehr schwer. Man muss es dann an so vielen Stellen wieder ändern. Dann sollte man besser von vorneherein da offener drangehen und sich eben nicht im Vorfeld selbst binden.

Das frühere DRK-Gelände südlich des Stadtparks soll ein Wohnquartier werden. Wie stellen Sie sich die Gestaltung des Areals vor?

Im Moment kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt bestimmte Richtungen für modernes Wohnen, die sich eben von den tradierten Formen des Geschosswohnungsbaus unterscheiden. Wichtig ist, dass man flexibel bleibt – auch mit der Größe der Wohnungen. Wichtig ist auch, dass man auch einen Zusammenhang über Generationen schafft. Und dass man weder einseitig Wohnungen für junge Leute, noch einseitig Wohnungen für Ältere und nichts für die Familien schafft, sondern dass man im Grunde genommen sein Leben auch in dem Quartier verbringen kann – immer angepasst an die jeweilige Lebenssituation. Es für mich im Moment noch relativ schwer vorzustellen, wie das praktisch aussieht. Es gibt aber wohl eine ganze Reihe von Beispielen dazu.

In diesem Zusammenhang: Wo könnten die bisherigen Nutzer des ehemaligen DRK-Heims unterkommen? Zum Beispiel das plattdeutsche Theater, der Verein „Miteinander“ oder die Sportgruppen?

Ein Beispiel ist dann natürlich in die Innenstadt zu gehen, um die Innenstadt neu zu beleben. Wenn man das Areal, auf dem unter anderem das Rathaus entstehen soll, neu belebt, ist das natürlich auch die Möglichkeit, einen multifunktionalen Saal nicht nur für Ratssitzungen, sondern auch für andere Aktivitäten zu schaffen. Der nächste Punkt ist, dass wir ja auch an den Schulen dran sind. Auch dort wird sich einiges verändern. Auch dort wird man gucken können, ob wir das nicht da dezentral unterbringen können. Denn ich finde es schade, wenn ein Schulgelände nur 40 Wochen im Jahr genutzt wird und dann in der Regel auch nur vormittags. Ich finde, gerade weil Bauen so teuer ist, sollte man gucken, dass man das Gelände durchgängig nutzt und verschiedenen Nutzern zugänglich macht. Das kostet zwar am Anfang etwas mehr. Das ist richtig. Es zahlt sich aber auf Dauer – wie ich finde – aus.

Zum Wohnen gehört auch das grüne Drumherum, und der Baubetriebshof kümmert sich um die Pflege der Anlagen. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun und beklagen einen Personalmangel. Braucht es da nicht noch Unterstützung?

Ja, ganz deutlich. Wir haben auch immer wieder danach gefragt. Es ist aber letztendlich vom Rat im Rahmen des Haushaltes abgelehnt worden. Wir sind aufgefordert worden, zunächst Konzepte aufzustellen, um danach darüber zu entscheiden, ob es mehr Personal gibt. Das Problem ist natürlich, dass es uns jetzt ganz einfach fehlt.

Zu den Grünanlagen zählt unter anderen der Stadtpark. Mit welcher Maßnahme könnte man den denn sinnvoll aufwerten?

Ich glaube, das ist keine einzelne Maßnahme. Der Stadtpark hat so ein bisschen die Funktion, etwas ruhiger zu sein – gerade auch im Zusammenhang mit Wohnungen für Senioren in dem Umfeld. Ich glaube, wichtig ist, dass wir vernünftige Wege und vernünftige Bänke stellen. Das heißt, dass man zuverlässig weiß „Ich finde alle 200 Meter eine Bank und kann sitzen und kann den Stadtpark dadurch besser nutzen“. Ich glaube, dass das gerade für diese Generation mehr bringt. Sie Seebühne ist eine weitere Option. Mit einer Überdachung kriegt man da auch noch eine ganz andere oder verstärkte Nutzung hin und mehr Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass dort eine grundsätzliche Funktion fehlt.