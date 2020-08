„Verhandeln und hartnäckig bleiben“

Momentan stehen viele Kräne in der Töpferstadt, Einfamilienhäuser und Wohnkomplexe werden errichtet. Wie schätzen Sie den Immobilienmarkt ein – wird das Angebot an Wohnraum künftig ausreichend sein?

Kleinere und bezahlbare Wohnungen sind immer ein großes Thema. Da wird es bestimmt immer etwas zu tun geben. Einfamilienhäuser und selbstständige Baumöglichkeiten werden noch lange ein schwieriges Thema sein. Wenn das DOC sich erweitert, sollen 600 neue Arbeitsplätze entstehen und Menschen werden nach Ochtrup ziehen. Dann wird auch neuer Wohnraum benötigt werden.

Wie lassen sich auch erschwingliche Mieten erreichen?

Ich bin absolut kein Freund von Wohnberechtigungsscheinen. Die Menschen, die in diesem Bereich eine Wohnung suchen, haben ja meist eine Unterstützung. Die, die größten Schwierigkeiten haben, sind jene, die gerade so über dieser finanziellen Grenze sind. Da müssen Wohnungen in einer Größenordnung zwischen 60 und 100 Quadratmeter her, die sich diese Leute auch leisten können. Da muss man mit den Investoren auch mal sprechen. Wenn es dann sein muss, um Leute an Ochtrup binden zu wollen, muss man vielleicht auch mal Mietzuschüsse zahlen. Das sind alles Dinge, die wir diskutieren und überlegen müssen.

Eine Frage von willigen Häuslebauern: Wo und wann könnten weitere Bauplätze in Ochtrup, Langenhorst und Welbergen entstehen?

Eigentlich jederzeit. Wenn wir Grundstücke haben, ist das alles kein Problem. Am Postdamm funktioniert das schon. Wir hatten unsere Regierungspräsidentin, Frau Feller, hier. Sie und jetzt auch Frau Scharrenbach haben es gesagt. Seitdem wir die neue Landesregierung in NRW haben, ist die Bewilligung, Bauplätze genehmigt zu bekommen, pro 1000 Einwohnern von zwei auf sechs gestiegen. Man muss so etwas nur in Anspruch nehmen und abrufen und fordern. Wenn das immer noch nicht reicht, muss man mit der Bezirksregierung sprechen und sagen, „Wir brauchen da noch ein paar Plätze, wir haben hier eine wahnsinnige Nachfrage“. Da muss man einfach mal verhandeln und hartnäckig bleiben.

Was kann die Kommune tun, um das Angebot an kostengünstigen, bauträgerfreien Grundstücken zu erhöhen?

Indem sie selber Grundstücke kauft und diese weiterverkauft an die Bürger.

Hier im Video das Interview in voller Länge:

Barbara Kuhls-Mahlitz - Themenblock: Bauen und Wohnen

Stichwort maßvolle Nachverdichtung: Der Stadtrat hat sich hierzu Leitlinien gegeben. Ist das der richtige Weg?

Nein. Leitlinien lassen uns wieder eingefahren denken. Wir müssen individuell von jedem Baugebiet zu jedem Baugebiet schauen. Es sind bei zwei, drei Bauten große Fehler gemacht worden, wo man denkt, was sind das jetzt für Dimensionen?

Welche meinen Sie?

Ich könnte einen Bau auf der Brookstraße nennen. Den finde ich persönlich zu opulent. Da hätte man etwas anders rangehen müssen. Deswegen sind die Leitlinien wirklich schwierig. Aber ich muss auch sagen, persönliche Befindlichkeiten sollten bei solchen Dingen ganz raus sein. Es kann nicht sein, dass der eine in einem Baugebiet sagt, „da darf der Investor nicht“, aber ich habe hier ein Anliegen und möchte hier ganz groß. Das geht auch nicht. Da müssen wir zusehen, dass wir in einem Niveau denken und individuell schauen in den einzelnen Gebieten, passt es jetzt da hin oder passt es nicht?

Das frühere DRK-Gelände südlich des Stadtparks soll ein Wohnquartier werden. Wie stellen Sie sich die Gestaltung des Areals vor?

Gar nicht. Es muss jetzt erstmal geprüft werden. Wir haben dort ein Unternehmen, das ein Lackierbetrieb ist. Es gibt einen Radius von 300 Metern, innerhalb dessen keine Wohnbebauung passieren darf. Bevor das nicht alles geklärt ist... Das ist dieses typische „Ich schmeiß es in den Raum, ich will es haben“. Wir müssen doch erst die Fakten haben. Wir müssen erst klären, und dann darüber diskutieren. Könnte man dort Wohnbebauung machen? Das ist das, was mich da stört. Ich muss erst mit dem Unternehmer sprechen, wie er seine Zukunft an diesem Standort sieht. „Würdest du aussiedeln, würdest du dies, wie ist das?“ Das habe ich übrigens gemacht. Wir haben diesen Kreis gezogen. Das ist mehr als die Hälfte des Sportplatzes. Also wäre das Areal minimal. Deswegen denke ich, man muss erst im Vorfeld alles klären und dann kann man sagen, jetzt können wir uns vorstellen, wir machen Wohnbebauung oder wir bauen ein neues Jugendzentrum dorthin oder etwas anderes. Das ist für mich der richtige Weg, bevor ich immer nur irgendwelche Träume oder irgendwelche Ideen reinwerfe, ohne diese Fakten erst geklärt zu haben.

In diesem Zusammenhang: Wo könnten die bisherigen Nutzer des ehemaligen DRK-Heims unterkommen? Zum Beispiel das plattdeutsche Theater, der Verein „Miteinander“ oder die Sportgruppen?

Ganz furchtbar. Ich habe mit vielen Jugendlichen gesprochen, unter anderem mit der Landjugend. Die haben wirklich Angst, dass sie hinterher keinen Raum mehr haben mit Bühne. Dieses plattdeutsche Theater ist eine Traditionsveranstaltung und ein großer Aufwand. Es wäre sehr schade, wenn das zurückgehen würde. Ich habe auch mit anderen Jugendlichen gesprochen. Wir müssten dann Räumlichkeiten finden oder erstellen zur Not, wo diese Veranstaltungen weiter gemacht werden können. Das wäre für mich eine Sache, die in die Innenstadt gepasst hätte, auf diesem Areal neben dem kleinen Hotel. Eine Räumlichkeit für junge Menschen, um zum Beispiel einen Kinoabend zu machen, mit einer geeigneten Bühne für das plattdeutsche Theater, mit Veranstaltungen für Groß und Klein. Das hätte die Innenstadt definitiv auch belebt.

Zum Wohnen gehört auch das grüne Drumherum, und der Baubetriebshof kümmert sich um die Pflege der Anlagen. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun und beklagen einen Personalmangel. Braucht es da nicht noch Unterstützung?

Eindeutig ja. Das können wir nicht nur machen, indem wir sagen, wir schreiben eine Stelle aus oder andere Unternehmer machen das. Das kann eine Hilfe sein. Der Baubetriebshof braucht definitiv mehr Unterstützung und alle städtischen Angestellten brauchen mehr Wertschätzung in der Bevölkerung. Es ist immer so, wenn etwas schief geht, dann ist der Baubetriebshof schuld oder die Verwaltung ist schuld. Da muss man viel mehr Wertschätzung reinbringen, dass die alle ihre gute Arbeit auch machen und auch wollen. Und da muss man manchmal auch anders lenken und leiten, dass die Motivation wieder größer ist, mehr zu machen. Wenn dann Personal fehlt, muss man über neues Personal nachdenken.

Wie könnte diese Wertschätzung aussehen?

Wertschätzung ist, dass ich mich davorstelle. Dass ich sage, wenn ihr was habt, meldet euch bei mir. Ich habe ein breites Kreuz. Wertschätzung bedeutet, dass man nach außen hin immer wieder positiv betont, dass man tolle Angestellte hat. Dass man Projekte in der Öffentlichkeit vorstellt oder die Arbeit mal zeigt, dass man zeigt was die städtischen Angestellten leisten. Ich glaube, viele Menschen wissen das gar nicht.

Zu den Grünanlagen zählt unter anderen der Stadtpark. Mit welcher Maßnahme könnte man den denn sinnvoll aufwerten?

Die wichtigste Maßnahme wäre, dass man den Stadtpark so attraktiv gestaltet, dass nicht nur Senioren dort spazieren gehen, dass nicht nur die jungen Familien zum Spielplatz gehen. Wir haben den Antrag gestellt, dass wir dort eine Dirtbahn errichten. In den Gesprächen ist herausgekommen, dass die Jugendlichen gerne einen Kletterparcours hätten. Dann würde ich eine Sprayerwand aufbauen. Ich würde versuchen, den Stadtpark zu einem Ort der Begegnung zu machen zwischen Senioren, jungen Familien und Jugendlichen, zu einem Ort, an dem man gerne seine Freizeit verbringt.