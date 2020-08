„Wir müssen anfangen, Grundstücke zu entwickeln“

Momentan stehen viele Kräne in der Töpferstadt, Einfamilienhäuser und Wohnkomplexe werden errichtet. Wie schätzen Sie den Immobilienmarkt ein – wird das Angebot an Wohnraum künftig ausreichend sein?

Im Bereich Wohnungen ja. Was mir immer wieder gespiegelt wird, ist, dass sich junge Menschen mehr Wohnbaugrundstücke wünschen. Nicht nur, dass wir es mit Investoren zu tun haben, sondern dass die Stadt wieder Grundstücke verkauft. Da sehe ich einen großen Bedarf. Die Stadt muss wieder Wohngebiete ausweisen, um dort die Grundstücke investorenunabhängig zu verkaufen.

Wie lassen sich auch erschwingliche Mieten erreichen?

Indem man sozialen Wohnungsbau unterstützt. Wir haben ja mittlerweile an der Laurenzstraße ein Projekt, das vorangebracht wird. Aber auch da ist es so, dass andere Kommunen nicht nur Grundstücke für Einfamilienhäuser oder Doppelhaushälften anbieten, sondern hier geht es um sozialen Wohnungsbau. Da sollten Investoren oder Interessenten direkt auf der Internetseite der Stadt sehen, wie sie mit der Stadt in Kontakt treten können. Oder man geht auf Menschen zu, von denen man glaubt, dass sie es könnten.

Eine Frage von willigen Häuslebauern: Wo und wann könnten weitere Bauplätze in Ochtrup, Langenhorst und Welbergen entstehen?

Es ist in der letzten Ausschusssitzung Planen und Bauen dargelegt worden, wo es Grundstücke geben könnte (Beispiel Postdamm). Wir müssen nur anfangen, sie zu entwickeln. Das ist doch das Problem. In einigen Bereichen tut sich nichts. Junge Leute fragen nach, „wo kann ich bauen?“ Dieses Manko ist meiner Meinung nach das größte, das wir zurzeit haben.

Was kann die Kommune tun, um das Angebot an kostengünstigen, bauträgerfreien Grundstücken zu erhöhen?

Ich finde, dass man (als Bauwilliger) nicht nur bei der Stadt anrufen sollte, um sich ein Grundstück reservieren zu lassen. Ich habe mich mal in anderen Städten umgesehen, zum Beispiel in Wettringen oder in Laer. Dort gibt es auf der Internetseite der Stadt einen Bewerbungsbogen. Die Gemeinde Laer hat sogar Kriterien entwickelt, unter denen bestimmte Leute bevorzugt werden, Grundstücke zu bekommen. Das muss man in der Politik natürlich diskutieren, damit man sich nicht angreifbar macht. Aber ich finde, das ist etwas, was wir auch in Ochtrup überlegen sollten. In Laer können Sie ganz genau sehen, welche Grundstücke frei sind. Da gehört in Ochtrup mehr Transparenz ins Spiel.

Christa Lenderich - Themenblock: Bauen und Wohnen

Stichwort maßvolle Nachverdichtung: Der Stadtrat hat sich hierzu Leitlinien gegeben. Ist das der richtige Weg?

Als Stadt kann man sich sicherlich Leitlinien geben. Nur man darf sie nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen. Das ist etwas, das ich bemängele. Es werden überall die Leitlinien als Maßstab genommen. Das kann für eine Stadt ein Kriterium sein. Für Bebauungspläne gelten aber auch andere Kriterien – und zwar das Baugesetzbuch. Es geht um Abstimmungsgebot und Rücksichtnahmegebot. Ich glaube, das müssen wir in Ochtrup auch wieder ein bisschen mehr spiegeln. Da, wo Probleme sind, müssen wir die Anlieger an den Tisch holen. Wir brauchen Anlieger- und Bürgerversammlungen, damit wir in diesen Bereichen Transparenz schaffen. Jemand, der ein Bauprojekt verfolgt, sollte dann auch seine Pläne offenlegen und man sollte ins Gespräch gehen. Leitlinien sind etwas für die Stadt. Wird ein Bebauungsplan beklagt, gilt das, was der Gesetzgeber geschaffen hat.

Das frühere DRK-Gelände südlich des Stadtparks soll ein Wohnquartier werden. Wie stellen Sie sich die Gestaltung des Areals vor?

Es ist im letzten Ausschuss gesagt worden, man geht die Dinge offen an. Dort ist ein Betrieb, der eine Lackiererei hat und dort gilt das Bundesimmissionsschutzgesetz. Diesen Radius muss man bei der Bauleitplanung beachten. Und ich finde, auch da muss man vorher die Dinge kennen und wissen, wie weit ist denn dieser Radius? Ich habe mich mal schlau gemacht. Dieser Radius ist nicht gerade klein. Dann muss man wissen, was bleibt einem auf dieser Fläche? Es sei denn, es gelingt, in Gesprächen, das Unternehmen an einen anderen Standort zu bringen. Ansonsten kann auf dem Gelände nur das planen, was vom Bauplanungsrecht her möglich ist. Wenn man das nicht beachtet, kann jemand gegen den Bebauungsplan klagen. Man kann natürlich hehre Träume haben, die will ich nicht kleinreden. Nur dann muss man auch bedenken, dass das scheitern kann.

In diesem Zusammenhang: Wo könnten die bisherigen Nutzer des ehemaligen DRK-Heims unterkommen? Zum Beispiel das plattdeutsche Theater, der Verein „Miteinander“ oder die Sportgruppen?

Ich glaube, dass ist etwas, das muss man vorher überlegen, wo man mit denen bleiben kann. Es gibt Angebote von Ochtruper Unternehmen, die sagen, ok, Ochruper können bei mir einen Halle nutzen. Aber damit ist es ja nicht getan. Man müsste mit den Gruppen zusammen überlegen, wo man sie ansiedeln könnte. Die beste Möglichkeit wäre natürlich, wenn man eine schöne Bürgerhalle hätte. Nur dann sind wir wieder bei den Finanzen. Da muss man fragen, kann man sich das leisten? Auch das geht nur, wenn man mit den Menschen spricht und sich auch in der Verwaltung Gedanken macht, wo bringen wir sie unter? Alles das muss man bedenken, bevor man so ein Gelände entwickelt. Das ist Standard, ein guter Umgang, den man miteinander pflegen sollte.

Zum Wohnen gehört auch das grüne Drumherum, und der Baubetriebshof kümmert sich um die Pflege der Anlagen. Die Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun und beklagen einen Personalmangel. Braucht es da nicht noch Unterstützung?

Das ist ja in der Politik sehr eifrig diskutiert worden, ob man den Baubetriebshof zu den Stadtwerken hin organisieren kann. Da gibt es noch rechtliche Dinge, die abgeklärt werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir ein Grünflächenkonzept. Es ist im vergangenen November vorgestellt und diskutiert worden. Aber auch das liegt momentan brach, weil man sowohl von der Verwaltung, also vom Bürgermeister, als auch von den Fraktionen die Frage geäußert hat, welche Pflegekategorien angestrebt werden. Vielleicht sollte man auch Bereiche outsourcen? Wenn wir die Pflegekategorien haben, muss man prüfen, ob der Baubetriebshof das noch schafft, oder ob es eine personelle Verstärkung geben muss. Aber auch da ist es so, wir müssen als erstes die Fakten klären.

Zu den Grünanlagen zählt unter anderen der Stadtpark. Mit welcher Maßnahme könnte man den denn sinnvoll aufwerten?

Auch da gibt es viele Vorschläge. Wir haben dort die Seebühne. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, man müsste dort auch Gastronomie ansiedeln. Auch da muss man ein Konzept entwickeln. Dass man dort etwas schafft, wo die Menschen sich wohlfühlen. Ich finde, unser Stadtpark könnte eine Art Generationenpark sein. Da würde er sich hervorragend eignen – und natürlich auch für den kulturellen Bereich, den wir da haben.