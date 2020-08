Kyra Prießdorf startet am 1. September als neue Geschäftsführerin der OST

Ochtrup -

Von Anne Spill

Kyra Prießdorf ist die neue Geschäftsführerin der Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST). Am 1. September tritt sie ihre Stelle in der Töpferstadt an. Im Interview mit Redakteurin Anne Spill sprach die 37-jährige Gronauerin über ihre Ziele, Och­trups Stärken und möglichen Gegenwind.