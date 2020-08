Zum Lachen geht man in Welbergen nicht in den Keller, sondern zur Gaststätte Sandmann: Dort steht am Samstag (29. August) um 20 Uhr die 2. Open-Air-Comedyshow auf dem Programm.

Nach einer gelungenen Premiere im Juli gibt es nun einen weiteren Comedy-Abend unter freiem Himmel, heißt es in einer Pressemitteilung zu dieser Veranstaltung. Gerd Buurmann , Christiane Olivier, Samed Warug und Moderator Oliver Thom wollen für einen lustigen Samstagabend sorgen und versprechen „ein buntes Programm für Jung und Alt“.

Der große Biergarten der Gaststätte Sandmann sei schon bei der ersten Freiluft-Comedyshow richtig gut gefüllt gewesen – und auch am Samstag dürfte die Veranstaltung wieder sehr gut besucht sein, ist sich Organisator und Moderator Oliver Thom der Ankündigung zufolge ziemlich sicher. „Denn da kommen drei großartige Spaßmacher nach Welbergen. Die drei haben jede Menge Bühnenerfahrung, super Gags im Gepäck und werden damit mächtig Schwung in den Biergarten bringen. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, verspricht Oliver Thom.

Michael Niehuesbernd, Betreiber der Gaststätte, freut sich der Pressemitteilung zufolge besonders auf Christiane Olivier. „Die ist einfach spitze. Frech, laut, spontan und vor allem superwitzig. Aber auch Gerd und Samed werden das Publikum absolut begeistern.“

Jeder Künstler ist am Abend zweimal auf der Bühne zu sehen und spielt dabei das Beste aus dem eigenen Comedy-Programm. Von lustigen Situationen im Alltag über den Ärger mit dem Nachwuchs bis hin zu einer aberwitzigen Zeitreise ist alles mit dabei. Unzählige Lacher sollen garantiert sein.

Wer am kommenden Samstag dabei sein möchte, bekommt Tickets in der Gaststätte Sandmann und online bei Eventim sowie auf der Webseite www.mixedcomedyshow.de. Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro. An der Abendkasse sind für ein Ticket 15 Euro zu zahlen. Los geht es um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Ende ist gegen 22 Uhr geplant.