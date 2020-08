Schon 1732 Anträge auf Briefwahl

Nein, lange Schlangen winden sich nicht vor der Ochtruper Stadthalle, in der seit Anfang dieser Woche das Briefwahllokal gastiert. Doch es ist trotzdem jede Menge los. Kontinuierlich fahren dort Ochtruper vor, um ihre Briefwahlunterlagen abzuholen oder direkt die Stimmabgabe vorzunehmen. Statt früher einem kümmern sich diesmal zwei städtische Mitarbeiter um die Briefwahl. Birgit Althoff und Thomas Hinkenlammert haben ihr Büro ins Foyer der Stadthalle verlegt.

„Hier ist ausreichend Platz und wir können die Abstandsregeln einhalten“, informiert Manfred Wiggenhorn vom Ordnungsamt bei einem Ortstermin am Dienstagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt haben die städtischen Mitarbeiter schon mehr als 1500 Briefwahlunterlagen zusammengestellt. „Und es kommen minütlich welche hinzu“, erzählt Wiggenhorn. Bis zum Dienstagabend sollten es 1732 werden.

Schon am Wochenende hatte Wiggenhorn zusammen mit Birgit Althoff und der Ersten Beigeordneten Birgit Stening eine Extraschicht im Rathaus geschoben. Mehr als 800 Briefwähler arbeitete das Trio am Samstag und Sonntag ab. „Das gehört dazu“, weiß Wiggenhorn aus langjähriger Erfahrung.

Briefwahl im Foyer der Stadthalle: Thomas Hinkenlammert und Birgit Althoff von der Stadt kümmern sich um die Briefwähler. Foto: Anne Steven

Seit 46 Jahren arbeitet der 61-jährige Ochtruper schon bei der Stadtverwaltung und hat seitdem keine Wahl ausgelassen. Die Abstimmung am 13. September ist allerdings seine letzte Kommunwahl. Ein bisschen anders als die anderen Wahlen wird sie schon sein, doch vom Grunde her bleibe alles gleich.

Fast 16 000 Wahlbenachrichtigungskarten hat die Stadt verschickt. „Wer noch keine bekommen hat, muss nicht nervös werden“, beruhigt Wiggenhorn alle „ohne Fahrschein“. Die Wahlbenachrichtigungskarte dürfe getrost als Erinnerung betrachtet werden. „Und natürlich enthält sie den Hinweis auf das jeweilige Wahllokal“, ergänzt der städtische Mitarbeiter. Doch Voraussetzung für die Stimmabgabe ist sie nicht. „Da genügt der Personalausweis.“

Während Wiggenhorn das Gespräch mit der Presse absolviert, tüten Birgit Althoff und Thomas Hinkenlammert ein Stimmzettel-Paket nach dem anderen ein. Die Briefwahlunterlagen enthalten einen Wahlschein. Auf diesem versichert der Wähler gegenüber dem Bürgermeister an Eides statt, dass er den Stimmzettel persönlich ausgefüllt hat. Auf dem gelben Stimmzettel müssen Wähler einen Landratskandidaten wählen, auf einem roten Papier stehen die Vertreter im Kreistag zur Wahl. Die Bewerber für den Stadtrat, sortiert nach ihrem jeweiligen Wahlbezirk, sind auf einem grünen Stimmzettel zu finden, auf einem grauen Papier im DIN-A5-Format müssen die Ochtruper ihr Kreuzchen für die Bürgermeisterwahl setzen. Sämtliche ausgefüllte Stimmzettel werden gefaltet und kommen in einen blauen Umschlag. Dieser und der unterschriebene Wahlschein wandern dann in den roten Umschlag. Und dieser muss dann entweder per Post auf den Weg gebracht oder in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden. Eine Anleitung finden Briefwähler ebenfalls in ihren Unterlagen.

Da die Briefwähler bei der Kommunalwahl keinen eigenen Wahlbezirk bilden, müssen die abgegebenen Stimmzettel am Wahlsonntag noch ihren Wahlbezirken zugeordnet werden. Darum kümmern sich die Wahlhelfer der Stadt. „Dazu werden die blauen Umschläge aus den roten genommen und in die Wahlurne des jeweiligen Stimmbezirks geworfen“, erklärt Wiggenhorn das Vorgehen.

Insgesamt gibt es übrigens in jedem der 17 Wahlbezirke acht Wahlhelfer plus 20 Freiwillige, die sich ausschließlich um das Auszählen der Briefwahl kümmern. Macht also 156 Personen. Die Hälfte sind städtische Mitarbeiter, alle anderen Freiwillige. Probleme, genügend Wahlhelfer zu finden, hatte die Kommune nicht, sagt Wiggenhorn. Gegebenenfalls könne die Stadt bei einer möglichen Stichwahl am 27. September (Sonntag) noch Unterstützung gebrauchen. Doch für den 13. September ist erst einmal alles gerichtet.