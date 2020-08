Auch in diesem Jahr schöne Erinnerungen schaffen

Es ist ihnen allen nicht leicht gefallen: Die Ochtruper Schützenvereine haben ihre für diese Saison geplanten Feste wegen der Coronakrise abgesagt. An diesem Wochenende hätte auch der Erste Damenschützenverein sein Schützenfest gefeiert. Die WN-Redaktion sprach mit dem amtierenden Königspaar Nina Stelzl und Jonas de Jager über die Situation.

Wie erleben Sie die Coronazeit?

Für uns ist die Corona-Zeit schon fast zur „Normalität“ geworden. Man hat sich an die Maßnahmen gewöhnt und denkt an das Wohl der Allgemeinheit. Wir haben das große Glück, dass wir und unsere Liebsten bisher gesund geblieben sind und keine großen Beeinträchtigungen miterleben müssen. Der ganze Alltag wurde auf den Kopf gestellt. Man hat seine Zeit halt anders verbracht und versucht, es sich so angenehm wie möglich zu machen. Natürlich fehlt uns die Unbeschwertheit, aber so geht es vermutlich jedem. Jonas und ich schätzen es jetzt aber umso mehr, wenn wir uns mit Familie, Freunden und Verein treffen können. Wir hoffen, dass langsam aber sicher mehr Lockerungen eintreten können.

Wie hätten Sie das Wochenende (Schützenfest) normalerweise verbracht?

Mit gutem Wetter, kaltem Bierchen und tollen Menschen. Wir hätten viel getanzt und wenig geschlafen. Wir fangen donnerstags damit an, unsere Location zu schmücken und geben damit den Startschuss für unser Schützenfest-Programm. Am Freitag hätte man uns als Königspaar abgeholt und wir wären gemeinsam zum Stadtpark marschiert, wo dann das neue Königspaar ausgeschossen worden wäre. Wir hätten das neue Königspaar gefeiert und bejubelt und hätten den Abend ordentlich ausklingen lassen. Am Samstag wäre der besondere Tag des neuen Königspaares gewesen: der Königsball. Sonntag ist Bummeltag – beim Frühschoppen wird das Schützenfest beerdigt. In Gedenken an das ausgefallene Schützenfest und das fehlende Königspaar 2020 haben wir eine Corona-Plakette für die Königinnen-Ketten anfertigen lassen.

Fotografischer Rückblick:

Nina Stelzl regiert 2018 beim Damenschützenverein 1/45 Nach einem spannenden Wettkampf setzte sich Nina Stelzl am Freitagabend beim Vogelschießen des 1. Damenschützenvereins gegen die Konkurrenz durch. Zum Mitregenten erkor sie Jonas de Jager. Foto: Martin Fahlbusch

Wann war für Sie klar, dass das mit den Schützenfesten in diesem Jahr nichts mehr wird?

Als andere Vereine, die vor uns feiern, ihr Schützenfest absagen mussten, war uns klar: Es trifft wohl leider jeden. Aber da wir relativ spät feiern, hatte man immer noch ein bisschen Hoffnung – bis dann schließlich das offizielle Verbot ausgesprochen wurde. Mitte Mai wurde bei uns im Verein verkündet, dass es kein Fest geben wird. Sehr schade, aber sicherlich verantwortungsvoll.

Jetzt werden Sie zwei Jahre länger den Verein regieren. Wie finden Sie das?

Um ganz ehrlich zu sein: Wir hatten schöne zwei Jahre und haben die Zeit genossen, aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Zwei Jahre Regentschaft ist schon ein sehr guter Zeitraum: Man kann die Zeit genießen, ohne dass sie endlos lang wirkt. Wir haben uns auch echt auf ein neues Königspaar gefreut und finden es schade, dass dieses Jahr keiner die Chance dazu hat, den Vogel abzuschießen. Wir fühlen uns dennoch sehr geehrt, weiterhin das Königspaar sein zu dürfen und freuen uns über weitere schöne Stunden mit dem Verein.

Müssen Sie sich für die neue Saison neu einkleiden oder sonstige Vorkehrungen treffen?

Nun ja, wir haben im Damenschützenverein ja bekanntlich keinen strengen Dresscode und benötigen daher auch keine ausgefallene Abendgarderobe. Dadurch wären wir vermutlich eh erst Anfang August losgegangen – das wäre für uns schon früh (lachen). Die weiteren Vorkehrungen wie das Besorgen des Vogels, einer neuen Plakette etc. laufen nun einfach weiter – nur eben entspannter, da wir ja jetzt noch etwas Zeit haben. Aber so, wie wir uns kennen, wird es selbst dann eine knappe Kiste.

Wie verbringen Sie das ausgefallene Schützenfest-Wochenende?

Mit der gleichen Basis, wie wir das Schützenfest gefeiert hätten: Mit gutem Wetter, kaltem Bierchen und tollen Menschen. Nur eben in kleiner, erlaubter Runde im eigenen Garten. Vermutlich werden wir uns den Schützenfest-Film und ein paar Fotos anschauen und an das Fest 2018 denken, statt das Fest 2020 zu feiern.

Privileg für die Majestäten: Platz für drei Sätze an das Schützenfest-Volk!

Jonas und ich freuen uns darauf, wenn wir uns in zwei Jahren wieder wie gewohnt treffen und gemeinsam feiern können. Momentan haben wir nun mal eine schwierige Zeit, in der wir uns alle zusammenreißen müssen. In Zukunft werden wir bestimmt noch oft über Corona reden. Daher sollten wir auch jetzt versuchen, schöne Erinnerungen zu schaffen, von denen wir dann auch erzählen können, und nicht alles von der schlechten Seite sehen – bleibt gesund!