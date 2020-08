„Gehen Sie wählen!“

Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister Matthias Dankbar stimmte Moderatorin Elke Frauns das Publikum gleich zu Beginn auf eine „Spitzenbegegnung der besonderen Art“ ein. Sie hatte die Veranstaltung mit den drei Kandidaten Barbara Kuhls-Mahlitz ( CDU ), Christa Lenderich (parteilos) und Kai Hutzenlaub ( SPD ) „ein bisschen wie ein Fußballspiel“ aufgezogen. Die selbst ernannte Schiedsrichterin dieser Partie jagte die drei Bewerber auch gleich zum „Aufwärmen und Anschwitzen“ auf den Platz. Sie mussten erklären, was es mit ihren Hashtags in den sozialen Netzwerken auf sich hat. Auf den Anpfiff erhielt dann jeder Kandidat einen Freistoß. Während Barbara Kuhls-Mahlitz diesen nutze, um für mehr Demokratie, vernünftige Diskussionen sowie ein besseres Miteinander im Rat und in den Ausschüssen zu plädieren, wollte Kai Hutzenlaub darüber sprechen, wie man die Bevölkerung auch unter Corona-Bedingungen in Verwaltungsarbeit und Politik einbeziehen kann. Christa Lenderich legte ihren Fokus auf die Stadtentwicklung. Zudem diskutierten die Kandidaten über Bürgerbeteiligung, Veränderungen an sich, das liebe Geld, ihren jeweiligen Führungsstil und auch darüber, was sie von den Bürgern erwarten. „Eigentlich müssten Sie sich den Job dritteln“, meinte Elke Frauns, nachdem die Kandidaten den Ball ein paar Mal hatten kreisen lassen.

Schließlich ging es ins Elfmeterschießen, bei dem sich das Trio den zuvor notierten Fragen aus dem Publikum stellen musste. Es ging um Verwaltungserfahrung, Investitionen, das jeweilige Amtsverständnis und die Frage, wie man junge Menschen nach Ochtrup zurückholen könne.

Beim „Auslaufen und Ausschwitzen“ wagten schließlich alle drei einen für sich selbst und die Bürgermeisterwahl optimistischen Blick in die Zukunft. Wer am 13. September, beziehungsweise bei einer Stichwahl am 27. September, gewinnt, das werden natürlich die Ochtruper entscheiden. „Gehen Sie alle wählen!“, forderten deshalb sowohl Matthias Dankbar und Elke Frauns als auch die drei Kandidaten die Teilnehmer der Podiumsdiskussion auf.

Es wäre noch Platz für mehr „Fans“ oder neutrale Beobachter gewesen. Foto: Anne Spill