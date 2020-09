Ochtrup -

Von Anne Steven

Um den Schülerverkehr in Ochtrup ging es am Montagabend im Ausschuss für Bildung und Sport. Auf Antrag der CDU waren Vertreter des Reisedienstes Veelker eingeladen worden. Gemeinsam besprachen sie mit Politik und Verwaltung, wie sich die seit der Corona-Pandemie verschärfte Situation in den Bussen für alle Beteiligten verbessern lässt.