Teilnehmer können sich online registrieren, dann losradeln und die Radkilometer in dem entsprechenden Erfassungsbogen auf „stadtradeln.de/ochtrup“ eintragen. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich per App tracken zu lassen. Wer seine zurückgelegten Kilometer nicht selbst online erfassen möchte, hat die Möglichkeit, diese per Erfassungsbogen wöchentlich per E-Mail an Ochtrup@stadtradeln.de zu senden oder diese persönlich im OST-Büro (dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr) registrieren zu lassen. www.stadtradeln. de/ochtrup