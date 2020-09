Ochtrup -

Von Anne Steven

Um die Kosteneinsparung beim Neubau der Feuerwache auf dem Gelände der ehemaligen Pestalozzischule ging es am Mittwochabend in der letzten Bauausschusssitzung vor der Kommunalwahl. Das Interesse der Ochtruper an diesem Thema war groß.70 von ihnen wohnten der öffentlichen Sitzung in der Stadthalle bei.