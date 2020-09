Tja, das ist dann eben auch Natur: Am Donnerstagnachmittag schüttete es aus Kübeln – ausgerechnet an dem Tag, an dem die Kita Natur(t)raum am Witthagen in einer kleinen Feierstunde auf dem Außengelände offiziell eröffnet werden sollte. Aber das Team der Einrichtung ließ sich vom schlechten Wetter nicht einschüchtern und kam kurzerhand im benachbarten Ballwerk unter.

Dort stellten die Leiterin Susanna Paßlick und ihre Stellvertreterin Sabrina Nähring die Vier-Gruppen-Tagesstätte, die seit diesem Sommer im Neubau am Witthagen beheimatet ist (wir berichteten), in einer kleinen Fotoshow vor. Denn bei der anschließenden Besichtigung der Kita konnten sich die Gäste – Corona lautet hier das Stichwort – nur einen Teil der individuell gestalteten Räume ansehen.

Auf die ist das Team aber ausgesprochen stolz: „Der Raum wird oft auch als dritter Erzieher betrachtet“, verdeutlichte Susanna Paßlick die Bedeutung der Einrichtung und Ausstattung – drinnen wie draußen: „Dazu gehört auch das Außengelände.“

Die Welt verändert sich

Zur Eröffnung gratulierte auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub . In seiner Ansprache blickte er elf Jahre zurück, als er mit seiner Familie nach Ochtrup kam und einen U3-Betreuungsplatz brauchte. Da habe es seinerzeit nicht allzu viele Möglichkeiten gebegeben – im Gegensatz zu heute. „Die Welt verändert sich – man sieht, dass es nötig ist.“ Hutzenlaub betonte, dass er froh darüber sei, mit dem pme-Familienservice einen weiteren Träger in Ochtrup zu haben. „Es ist wichtig, dass wir ein breites Angebot mit unterschiedlichen Konzepten vorhalten“, sagte er. „Man muss dann selbst finden, was gut für einen passt.“

Könige und Grafen

Auch Florian Dudek vom Kreisjugendamt warf einen Blick in die – jüngere – Vergangenheit und schilderte die Entstehungsgeschichte der Kita Natur(t)raum. Im Juni 2018 sei der Bedarf für eine neue Einrichtung festgestellt worden, schon im September habe der in Och­trup noch nicht vertretene „pme-Familienservice“ den Zuschlag als neuer Träger erhalten. Mit „Könige und Grafen“ fand sich sogleich ein Investor für den Neubau am Witthagen, den die Kita nach einem Übergangsjahr im Provisorium an der Professor-Katerkamp-Straße nun bezogen hat. „Da griff ein Rädchen ins andere“, lobte Florian Dudek. „Das lief wirklich hervorragend.“ https://www.wn.de/Muensterland/Kreis-Steinfurt/Ochtrup/4248832-Neue-Kita-am-Witthagen-Naturnaehe-als-roter-Faden