Dass in der evangelischen Kirche in Ochtrup aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen nur maximal 43 Leute Platz nehmen können, wäre für Nadine und Christian Möllenkotte noch verkraftbar gewesen. Dass aber in den Gotteshäusern aufgrund des Infektionsschutzes nicht gesungen werden darf, fand das Ehepaar wirklich schade. Es wäre eben nicht der Rahmen gewesen, den sie sich für die Taufe ihres Sohns Joris gewünscht hätten.

Zuspruch

Mit diesen Bedenken war das Ochtruper Ehepaar jedoch nicht allein. „Bei uns haben sich die Anfragen gestaut, ob und wie aktuell Taufen durchgeführt werden können“, wird Pfarrerin Imke Philipps in einer Pressemitteilung der Gemeinde zitiert.

Lange Zeit waren die Kirchen für die Besucher komplett geschlossen. Mittlerweile ist das Feiern von Gottesdiensten zwar wieder möglich, jedoch nur mit starken Einschränkungen.

„Ich dachte, dann gehe ich eben zu den Menschen. Gerade in dieser Zeit ist es mir wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, dass sich die Kirche bewegt und auf die Menschen zukommt“, berichtet Imke Philipps über ihre Idee, die Tauffeiern nicht in der Kirche, sondern im heimischen Garten der Familien durchzuführen – und fand mit der Idee großen Zuspruch bei den jungen Eltern.

Corona-konform

„Wir haben die Taufe an unserem Kirschbaum und unter freiem Himmel durchgeführt – das gehört ja irgendwie auch zu Gott“, erzählt Nadine Möllenkotte. 35 Gäste konnten während der Feier im Garten der Familie Platz nehmen. „Die Leute, die dort sitzen, gehören ja auch zur Kirche. Daher ist es kein Argument, dass die Taufe in diesem Rahmen nicht vor der Gemeinde durchgeführt wird“, so Imke Philipps.

Um das Sakrament ähnlich wie in der Kirche, aber trotzdem corona-konform durchführen zu können, hatte Imke Philipps vorgesorgt: Die Taufschale wurde mitgebracht und das Wasser aus einer Muschel über die Stirn des kleinen Joris gegossen, während die Taufpaten Andrea Alves Martins und Leon Weinreich die Hand auflegten. „So musste ich das Kind gar nicht selbst berühren“, berichtet die Pfarrerin.

Obwohl mittlerweile auch in der Kirche wieder Taufen durchgeführt wurden, hofft sie, dass noch mehr Familien das Angebot in Anspruch nehmen wollen. Zumindest, solange das Wetter dafür noch geeignet ist.